Мареска: На почивката направихме корекции и това даде резултат

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска коментира представянено на своя отбор непосредствено след класическия триумф с 3:0 срещу Ливърпул на „Анфийлд“. Италианският специалист направи прецизен разбор на сблъсъка, коментира враждебната атмосфера на противниковия стадион и се застъпи за феновете на фона на извънфутболните проблеми около клуба.

„Много трудни обстоятелства, тежка среда. Имахме сериозни затруднения през първото полувреме – бяхме колебливи, когато владеехме топката, но изпитвахме още по-големи проблеми, когато не беше в наше притежание. През втората част направихме някои тактически корекции и изглеждахме много по-добре. В изграждането на атаките преди почивката не правехме правилните неща, но през второто полувреме коригирахме това“, отчете Мареска.

Запитан конкретно за прословутата атмосфера на стадион „Анфийлд“ и дали тя е била по-интензивна от обикновено, мениджърът отговори обрано: „Не знам с точност. Идвал съм тук със Сити веднъж преди, по време на сезона с требъла. Беше хубаво да се играе такъв тип мач заради шума и атмосферата. Но ние трябва да създаваме нашия собствен шум и да се справяме с техния.“

„Длъжни сме да се научим как да реагираме на този звуков натиск, защото той ще ни съпътства във всяко едно от гостуванията ни – винаги ще има шум наоколо. Трябва да се справяме с това и да отвърнем с нашия шум. А нашият шум означава да печелим мачовете. Усещането в края на двубоя заедно с нашите привърженици и нашия шум е страхотно усещане и съвсем различен звук“, допълни италианецът.

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След това той бе попитан дали проблемите извън терена могат да мотивират допълнително и да сплотят тима.

„Вероятно да, вероятно и не. Не знам. Това може да сплоти отбора с феновете ни. През седмицата казах: донесете страстта, вдигнете шума и се надявам, че ще можем да отпразнуваме победата заедно. Това е единственото нещо, върху което можем да се фокусираме“, каза още специалистът.

Също така той подчерта колко важен е бил този успех за привържениците, особено след ситуацията, в която се намира клубът.

„Абсолютно, и то по много причини. След 10-15 години, в които тази организация печели титли и прави правилните неща в това отношение, когато се случи подобно нещо, усещането за тях не е добро. В момента обаче тече процес, сега не е моментът“, каза още Мареска.

Специалистът изрази огромно задоволство от представянето и отбелязаните голове.

„Изключителни попадения. Джереми Доку беше много добър, но трябва да бъдем внимателни с него. Той е важна фигура, но едва сега се завръща след контузия. Представянето на абсолютно всеки един беше блестящо. С човек повече на терена стана по-лесно да задържаме топката, но съм изключително щастлив от тези три точки. Няма как да контролирам нещата извън футбола, така че защо да се стресирам? Стресирам се единствено за игровия план и ежедневните тренировъчни сесии, но останалото просто не е в моите ръце“, завърши мениджърът на „гражданите“.

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Снимки: Gettyimages