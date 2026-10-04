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Пол Скоулс опонира на Уейн Рууни: Искам си медала, алчен съм!

  • 4 окт 2026 | 13:36
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Пол Скоулс опонира на Уейн Рууни: Искам си медала, алчен съм!

Легендарният халф на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс отговори провокативно на бившия си съотборник Уейн Рууни, след като нападателят заяви, че не би приел титлата от Висшата лига за сезон 2011/12, в случай че тя бъде отнета от Манчестър Сити.

След сензационното правно решение, признало „гражданите“ за виновни по по-голямата част от 115-те обвинения, повдигнати от Премиър лийг, на Острова се разгоря разгорещен дебат относно наследството на най-успешния период на Сити между 2009 и 2018 година.

Докато фигури като Рио Фърдинанд и Давид де Хеа публично призоваха шампионските медали от драматичната кампания през 2012 г. да бъдат присъдени на тогавашния състав на Юнайтед, Рууни категорично се обяви против подобен развой с довода, че „червените дяволи“ не са заслужили трофея.

Скоулс не закъсня с реакцията си и публикува пиперливо съобщение като история в „Инстаграм“: „Продължавам да слушам бивши съотборници, които искат трофеите да им бъдат отнети, но не искали медалите... Майната му, аз съм алчен и си искам медала.“

Преди това в предаването си „Стик ту Юнайтед“ Рууни аргументира своята позиция относно сезона, в който Манчестър Юнайтед отстъпи титлата единствено заради по-лоша голова разлика:

Рио Фърдинанд поиска една от титлите на Манчестър Сити
Рио Фърдинанд поиска една от титлите на Манчестър Сити

„Чух какво каза Рио за получаването на още един медал от Висшата лига... Честно казано, не бих се чувствал комфортно да го приема. Не мисля, че го заслужаваме, просто не направихме достатъчно тогава. Водехме с шест или седем точки четири-пет кръга преди края и пропиляхме всичко.“

Рууни добави още, че съчувства на самите състезатели на съперника:

Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети
Рууни не би искал да получи още един медал, ако титлите на Сити бъдат отнети

„Поставям се на мястото на играчите на Манчестър Сити. Те излизат на терена, дават всичко от себе си, за да триумфират, и в техните съзнания те са шампиони. Ако тези футболисти нямат представа какво се случва по високите етажи и това се случи на мен, щях да бъда напълно съкрушен. Доволен съм от петте титли, които спечелих, и не искам тази.“

В богатата си витрина Скоулс притежава рекордните 11 златни медала от Премиър лийг, като пет от тях са спечелени в съвместната му кариера с Рууни на „Олд Трафорд“.

Междувременно Манчестър Сити обяви в петък, че вече е подал официална жалба срещу постановената осъдителна присъда. От клуба подчертаха, че решението почива на съществени фактически и правни грешки, и настояха, че разполагат с неоспорими доказателства в подкрепа на своята невинност.

Според действащия регламент на Премиър лийг новото изслушване трябва да се проведе в срок до 12 седмици, като самото заседание може да продължи максимум пет дни, а окончателното решение се очаква до 30 дни след неговия край.

Има ли възможност Манчестър Юнайтед и Ливърпул да увеличат титлите си заради провиненията на Ман Сити
Има ли възможност Манчестър Юнайтед и Ливърпул да увеличат титлите си заради провиненията на Ман Сити
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