Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул

Ливърпул 0:0 Манчестър Сити

  • 11 окт 2026 | 17:35
  • 6612
  • 6
Ливърпул 0:0 Манчестър Сити

Ливърпул и лидерът във временното класиране на Премиър лийг Манчестър Сити играят при резултат 0:0 в изключително интересен и напрегнат двубой от шестия кръг на английския шампионат. Съперничеството между двата отбора стана емблематично за лигата през последните години, но сега дербито ще бъде с още по-голям заряд, защото това е първият мач на “гражданите” след решението на комисията да признае клуба за виновен по обвиненията в сериозни финансови нарушения. Това обстоятелство ще направи още по-враждебна атмосферата на “Анфийлд”. За отбелязване е и фактът, че това е първият сблъсък между двата отбора от 2015 година, в който нито Юрген Клоп, нито Пеп Гуардиола ще бъде на скамейката.

“Гражданите” са единственият отбор със стопроцентов актив след първите пет мача, а мърсисайдци все още нямат нито една загуба при Андони Ираола, като освен това спечелиха четири от последните си пет срещи във всички турнири.

През миналия сезон Ливърпул, воден от Арне Слот, загуби и трите мача с Манчестър Сити.

Ираола не може да разчита на двамата си най-добре представящи се офанзивни футболисти от началото на сезона - Коди Гакпо и Александър Исак. Двамата получиха контузии по време на паузата за националните отбори. В тяхно отсъствие на върха на атаката стартира младият Люис Кумас, за когото това е първи мач като титуляр в Премиър лийг. Вдясно е Виктор Муньос, а в по левия фланг - Брадли Баркола. Доминик Собослай също не е в групата за днешния двубой, като на мястото му влиза Райън Гравенберх.

Енцо Мареска е направил само една промяна в сравнение с последния шампионатен мач на “гражданите” - Нико О’Райли стартира като ляв бек на местото на Йошко Гвардиол. Ерлинг Холанд е здрав и е на върха на атаката. Фил Фоудън е наказан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

  • 11 окт 2026 | 15:50
  • 558
  • 0
Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

Рома устиска реми с Комо въпреки червен картон на Мален

  • 11 окт 2026 | 15:42
  • 3524
  • 2
Дженоа обяви промените в своето ръководство

Дженоа обяви промените в своето ръководство

  • 11 окт 2026 | 15:28
  • 567
  • 0
Хьонес: Това е пълна пародия

Хьонес: Това е пълна пародия

  • 11 окт 2026 | 14:20
  • 2270
  • 5
Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

Елтън Джон изрази разочарование от срива във формата на Уотфорд

  • 11 окт 2026 | 14:15
  • 1403
  • 0
Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

  • 11 окт 2026 | 14:12
  • 976
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Левски, Сангаре игра едва 37 минути преди да бъде заменен

Черно море 0:1 Левски, Сангаре игра едва 37 минути преди да бъде заменен

  • 11 окт 2026 | 18:16
  • 41601
  • 79
Сангаре с нова травма, престоя на терена като титуляр само 37 минути

Сангаре с нова травма, престоя на терена като титуляр само 37 минути

  • 11 окт 2026 | 18:25
  • 1135
  • 0
Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

  • 11 окт 2026 | 16:25
  • 21565
  • 62
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

  • 11 окт 2026 | 16:47
  • 19633
  • 21
Съставите на Сасуоло и Милан, Аморим пробва нова схема

Съставите на Сасуоло и Милан, Аморим пробва нова схема

  • 11 окт 2026 | 18:03
  • 1283
  • 0