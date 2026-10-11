Ливърпул 0:0 Манчестър Сити

Ливърпул и лидерът във временното класиране на Премиър лийг Манчестър Сити играят при резултат 0:0 в изключително интересен и напрегнат двубой от шестия кръг на английския шампионат. Съперничеството между двата отбора стана емблематично за лигата през последните години, но сега дербито ще бъде с още по-голям заряд, защото това е първият мач на “гражданите” след решението на комисията да признае клуба за виновен по обвиненията в сериозни финансови нарушения. Това обстоятелство ще направи още по-враждебна атмосферата на “Анфийлд”. За отбелязване е и фактът, че това е първият сблъсък между двата отбора от 2015 година, в който нито Юрген Клоп, нито Пеп Гуардиола ще бъде на скамейката.

“Гражданите” са единственият отбор със стопроцентов актив след първите пет мача, а мърсисайдци все още нямат нито една загуба при Андони Ираола, като освен това спечелиха четири от последните си пет срещи във всички турнири.

През миналия сезон Ливърпул, воден от Арне Слот, загуби и трите мача с Манчестър Сити.

It’s good to be back 👋 @Expedia https://t.co/9DEMoL0yqn — Liverpool FC (@LFC) October 11, 2026

Ираола не може да разчита на двамата си най-добре представящи се офанзивни футболисти от началото на сезона - Коди Гакпо и Александър Исак. Двамата получиха контузии по време на паузата за националните отбори. В тяхно отсъствие на върха на атаката стартира младият Люис Кумас, за когото това е първи мач като титуляр в Премиър лийг. Вдясно е Виктор Муньос, а в по левия фланг - Брадли Баркола. Доминик Собослай също не е в групата за днешния двубой, като на мястото му влиза Райън Гравенберх.

Енцо Мареска е направил само една промяна в сравнение с последния шампионатен мач на “гражданите” - Нико О’Райли стартира като ляв бек на местото на Йошко Гвардиол. Ерлинг Холанд е здрав и е на върха на атаката. Фил Фоудън е наказан.

Your City XI to face Liverpool 🩵 XI | Donnarumma, Nunes, Dias (C), Guéhi, O'Reilly, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland SUBS | Rulli, Kovačić, Doku, Reis, Gvardiol, Bouaddi, Allan, Khusanov, Lewis 🤝 @etihad https://t.co/UKRI8p1fWy — Manchester City (@ManCity) October 11, 2026

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