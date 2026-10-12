Ван Дайк обяви кога ще коментира решението за нарушенията на Манчестър Сити

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк подчерта, че със сигурност ще изрази своята позиция относно финансовите нарушения на Манчестър Сити, но едва след като приключи целият процес по обжалването на решението.

Лидерите във Висшата лига наскоро бяха признати за виновни от независима комисия по 114 точки за нарушаване на финансовия феърплей. Сега клубът очаква своето наказание, като сред най-тежките потенциални санкции са отнемане на спечелени титли или дори изваждане от елита.

От Манчестър Сити продължават да пледират пълна невинност и вече подадоха официална жалба, което ще удължи съдебната сага, започнала преди години. Периодът на разследваните нарушения обхваща годините между 2009 и 2018 г., като през този интервал мърсисайдци останаха втори в първенството през 2014 г.

Футболистите, привлечени от „гражданите“ по време на изкуствено надуваните приходи, обаче сформираха гръбнака на състава, който се конкурираше ожесточено с тима на Юрген Клоп и успя да го изпревари за титлата през 2019 и 2022 година. В тези състави ключова фигура беше именно Ван Дайк, чиято витрина с трофеи можеше да бъде значително по-богата без доминацията на тима от Манчестър.

Запитан за признатата вина на преките им съперници, нидерландският бранител сподели:

„Единственото, което мога да заявя към момента, тъй като процедурата все още тече, е, че искрено се наслаждавах на нашето спортно съперничество. Това обаче се отнася единствено за случващото се на терена, докато събитията извън него са съвсем различна тема. Тъй като казусът все още не е решен окончателно, не е редно да давам по-подробни коментари. Когато всичко приключи окончателно, със сигурност ще изкажа мнението си, но засега просто трябва да изчакаме.“

Ван Дайк беше основен стълб в състава на Ливърпул, който спечели впечатляващите 97 точки през 2019 г. и 92 точки през 2022 г., но въпреки това остана на второ място в класирането. Мърсисайдци също така отпаднаха и в турнирите за местните купи именно от състава на Гуардиола.

Напрежението и гневът по трибуните на „Анфийлд“ бяха осезаеми в неделя, когато съперникът им излезе на терена за първи път след обявената присъда. Привържениците на Ливърпул издигнаха множество плакати и транспаранти, подиграващи се със скандала и подчертаващи обвиненията срещу отбора на Енцо Мареска за дългогодишно заобикаляне на правилата.

Въпреки враждебната атмосфера Манчестър Сити демонстрира безпощадна игра през второто полувреме и постигна убедителна победа с 3:0, която ги остави на върха в подреждането с пълен актив от шест успеха в шест мача.

Относно развоя на дербито Ван Дайк добави:

„Червеният картон през втората част промени изцяло хода на мача, особено след като допуснахме попадение непосредствено след това. Останахме с десет души и бързият гол след това направи срещата изключително трудна за нас.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago