Съдийска грешка ли беше изгонването на Гравенберх по време на дербито Ливърпул - Манчестър Сити?

Манчестър Сити записа категорична победа с 3:0 над Ливърпул на “Анфийлд” и даде повод за бурна радост на феновете си, които преживяват тежък период след решението на независимата комисия да признае клуба за виновен по всички обвинения във финансови нарушения. Вчерашното дерби категорично може да се раздели на две части, като преломният момент в него бе изгонването на Райън Гравенберх в 62-рата минута. Нидерландецът, който иначе вчера бе един от най-добрите играчи на “червените”, получи два жълти картона от началото на втората част - първо за нарушение срещу Елиът Андерсън, а след това и за такова срещу Жереми Доку. И двете ситуации бяха около централната зона, но в половината на гостите, като всяка от тях предизвика дискусии. Болшинството от анализаторите на Острова изрази несъгласие с решението на Крис Кавана да изгони Гравенберх, имайки предвид обстоятелствата и при двете маркирани нарушения. Това очаквано направи и самият мениджър на Ливърпул Андони Ираола.

Ираола: До червения картон бяхме по-добрият отбор

Ето мнението на повечето бивши играчи, които коментираха ситуацията в ролята на анализатори по време на вчерашния двубой. Те са категорични, че ако вторият картон е спорен, то първият е напълно незаслужен.

„Решението на съдията е изключително лошо. Това, което ме дразни, е, че той първоначално нямаше намерение да показва жълт картон. Даде го едва когато реши, че Андерсън изпитва болка. А това няма нищо общо с въпроса дали едно нарушение заслужава жълт картон, или не. Едва ли може да се нарече дори нарушение. Решението е скандално. Изглежда наистина пресилено, когато се замислиш за двете ситуации. Първото нарушение не заслужаваше жълт картон. Беше твърде сурово решение за едно съвсем безобидно единоборство с Андерсън, а съдията извади картона прекалено прибързано. При втория беше същото - съдията много бързо извади жълт картон”, заяви Джейми Карагър.

This was Gravenberch’s first yellow, btw. Fair play, Chris Kavanagh. 🤣🤣 https://t.co/CAp7GkCmKU — J (@jamo9mks) October 11, 2026

Неговият колега Гари Невил се съгласи, че второто нарушение е било “много, много леко”, но добавя, че Гравеберх е рискувал, при положение че вече е имал един картон. “След като знае, че има жълт картон и се намира от грешната страна спрямо Доку – нужно ли е изобщо да влиза в това единоборство? Той постави съдията пред дилема”.

Ryan Gravenberch two yellow cards for his red card. Fair or not?🤔🤔 https://t.co/Nr3OolQnJ6 — Jackrudd12 (@Jackruddd12) October 11, 2026

„Не виждам как може да получи жълт картон за това“, каза Рой Кийн по повод първото официално предупреждение на Гравенберх. „Това промени целия развой на мача. През първия час мачът беше равностоен. След това Ливърпул изпитваше затруднения във физическо естество. Изглеждаше така, сякаш са с четирима изгонени играчи.

Но когато си с жълт картон, трябва да внимаваш – това се изисква от теб, а той се разсея. Но съм съгласен – не мисля, че това е за жълт картон. Не виждам как можеш да получиш жълт картон за такова нещо”.

Six minutes have completely turned this game on its head at Anfield. Ryan Gravenberch was shown his second yellow card for a foul on Jeremy Doku and was sent off in the 62nd minute. Manchester City wasted no time as Erling Haaland put them in front three minutes later, before Doku doubled their lead with a peach. Enzo Maresca's side have come out fighting. 🔗 https://t.co/VaFCfuDWyU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 11, 2026

„Червеният картон промени мача. Трябва да си признаем това“, заяви Даииел Стъридж „Сити се възползваха от ситуацията, след като червеният картон промени развоя на срещата. Преди това играта беше много равностойна. За първото положение изобщо не може да става дума за жълт картон. За второто може да се спори - контраатака, тактическо нарушение, но първото си е направо шега”.

„Това е прекалено леко нарушение. Как може да е за жълт картон? Не разбирам“, добави Майка Ричардс.

Фреди Люнгберг: „Мисля, че е твърде строго. Безспорно е нарушение, но това не трябваше да води до втори жълт картон в този мач.“

Бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни се съгласи, че първият жълт картон е бил пресилен, но при втората ситуация Гравенберх е подходил наивно, след като вече е знаел, че има картон.

“Е, според мен първият жълт картон е пресилен. Очевидно играчът се опитва да играе с топката, Елиът Андерсън я овладява лошо, а след това той просто го закача. Но според мен вторият си е напълно заслужен. Когато вече имаш официално предупреждение и играеш с жълт картон, се поставяш в ситуация, в която рискуваш да получиш втори такъв и да бъдеш изгонен. Tака че постъпката, довела до втория жълт картон, е малко наивна и глупава".

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Снимки: Gettyimages