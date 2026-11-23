Мареска посочи какво е загубил Манчестър Сити в периода от лоши резултати

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска говори преди утрешния двубой на своя отбор срещу Наполи в Шампионската лига. “Гражданите” записаха серия от колебливи резултати в Премиър лийг, но в турнира на богатите имат три победи в четири мача и всички шансове да завършат в топ 8 на основната фаза. Именно това е и първата голяма цел в турнира. Мареска опита да обясни и спада на отбора си.

“Матеуш Нунеш се завръща, така че единственият отсъстващ е Антоан Семеньо. С другите имаме някои съмнения относно умората и количеството мачове. Днес ще имаме тренировка, след което ще решим. При Матеуш този път ставаше въпрос за глезена. Сега всичко е наред.

Винаги се стремим да печелим мачовете си, независимо от турнира. Жалко е, че нямахме успех в четири поредни срещи от Висшата лига, но утре имаме възможност да победим и да продължим напред в Шампионската лига – турнир, в който се представяме много добре. Класирането е важно, наистина много важно. Освен това, ако не успеем да влезем в първите осем, ни предстоят още два мача. Предвид натоварения ни график е от значение да се опитаме да намалим броя на двубоите, като завършим в топ 8.

Бих искал винаги да използвам най-силния си състав, но тогава ще унищожа играчите. Въпросът е да управляваме натоварването им по най-добрия възможен начин", заяви Мареска.

Италианецът обясни, че в момента в играта на обора му липсва баланс, но смята това за нормална част от процеса на промяна.

"За мен това е част от процеса, който прилича на „нулиране“, на ново начало след 10 години с един и същ мениджър – едно и също лице, едни и същи думи, един и същ метод. Не е лесно да се промениш внезапно. За мен това е нормално. Надявам се възможно най-скоро да открием правилния баланс между защитата и халфовата линия и да постигнем постоянство. В момента точно това е разликата между нас и останалите клубове. Трябва да постигнем баланс – такъв, какъвто имахме в първите 10 мача от сезона, но който загубихме в последните няколко срещи.

В офанзивен план създадохме много положения, а в защита не допуснахме чак толкова много. Мисля, че в последните четири мача от първенството натрупахме xG (очаквани голове) от осем, но отбелязахме само три попадения. Очакваните голове във вратата ни бяха едва три, но допуснахме седем".

Мареска коментира и завръщането на Кевин Де Бройне на "Етихад".

„Без съмнение един от най-добрите – не само в личен план, но и за историята на този клуб. През последните 10 години, при всички трофеи, които клубът спечели, Кевин беше тук и беше важен играч. Страхотен човек, възпитан, фантастичен. Беше удоволствие да се работи с него.“

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Снимки: Gettyimages