Ираола: До червения картон бяхме по-добрият отбор

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола бе разочаорван след домакинското поражение с 0:3 от Манчестър Сити. Баските специалист изрази сериозно недоволство от съдийското решение за изгонването на Раян Гравенберх и подчерта, че този момент изцяло е променил хода на сблъсъка на „Анфийлд“.

„Мисля, че е очевидно. Днес изиграхме два различни мача. Един мач до 60-ата минута и съвсем друг двубой след червения картон. В първия мач бяхме по-добрият отбор на терена, а след това те доминираха“, заяви Ираола.

Наставникът на мърсисайдци се спря детайлно на ситуацията с втория жълт картон на Раян Гравенберх.

„Първото официално предупреждение изобщо не беше за жълт картон. Андерсон продължи да тича още няколко крачки; съдията дори нямаше намерение да отсъжда нарушение. Нямам никаква представа защо му показа жълт картон. В този момент имахме около деветима играчи зад топката“, заяви испанецът.

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„Изключително трудно е да ги пресираш, когато се играе 11 на 11, но с човек по-малко двубоят става съвсем различен. Веднага след това допуснахме гол, преди изобщо да успеем да извършим смяна. А когато изоставаш с 0:1, вече си принуден да играеш по съвсем друг начин“, обясни мениджърът.

Въпреки изгонването, Ираола похвали представянето на нидерландския полузащитник: „Той игра наистина много добре днес. Изнасяше топката отлично и се защитаваше много стабилно.“

Той не спести суперлативи за характера на своя състав и за реакцията на трибуните.

„Чувствам се много горд с футболистите днес. Не беше лесно. Те бяха на нужното ниво като интензивност и спечелени единоборства. Привържениците ни също бяха на топ ниво днес. Бяха за пример още от момента на пристигането ни на стадиона. Червеният картон дойде в най-добрия ни момент в мача, но дори и след него феновете оцениха високо усилията на играчите“, отсече треньорът.

Накрая той обърна внимание на възстановяването на контузените състезатели в състава и обърна поглед към предстоящия европейски ангажимент срещу ЛАСК.

„Травмите им не са твърде тежки, но след два дни пътуваме за Австрия. Ще бъде трудно те да бъдат готови за следващия двубой“, завърши Ираола.

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Снимки: Gettyimages