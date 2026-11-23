Моуриньо: В Реал Мадрид има добри лъжци - казват, че са напълно готови, а всъщност не са

Във вторник вечер Реал Мадрид ще преследва десетата си поредна победа във всички турнири. Тогава тимът приема първенеца на Нидерландия ПСВ Айндховен в двубой от основната фаза на Шампионската лига. Наставникът Жозе Моуриньо разкри, че някои футболисти на Реал Мадрид умишлено са го заблуждавали, че се чувстват напълно готови да играят, но после на терена се е виждало, че не е така. Ето какво заяви треньорът на срещата си с медиите.

Имахте труден мач. Как е отборът и как подхождате към двубоя срещу ПСВ?

Това е добър отбор, който заслужава повече точки, отколкото има, и идва тук за тях. Не идва с мисълта да загуби. Добър отбор са, добри футболисти, треньор с опит. Имат играчи като Костич и Перишич, с години опит в европейските клубни турнири. Няма да е лесно. Три дни между мачовете е добре, два дни е тежко. Налага се, но е тежко. Те също играха в събота. За тях беше по-лесно, защото в 60-ата минута водеха с 4:0. Но както винаги правя, няколко свежи крака с енергия помагат. Засега точките ни гарантират класиране за плейофите, а ние не искаме да играем плейоф.

Потвърдихте, че Винисиус ще е титуляр. Ще се върне ли той към най-добрата си версия?

Мисля, че да, мисля, че ще се върне към максималното си ниво. Той е млад. Понякога, когато футболистите наближат 30 или 32 години, не успяват да поддържат идеалното физическо ниво. Има играчи, които с напредването на възрастта губят малко от мотивацията си. Вини е млад. Хората могат да забравят, че той пристигна много млад и може би достигна много високо ниво твърде рано. Той спечели всичко. Но както винаги казвам, когато искаха да го убият, аз казвах, че той е много добро момче, много съпричастен човек. Това е фундаментално.

Той се завърна с много добро представяне срещу Селта. Срещу Виляреал в предишния мач преди паузата също промени хода на двубоя. Вкара гол, който му отмениха, а след това пропусна четири мача. Може би в този момент се прекъсна процесът му на израстване, на връщане към най-доброто му ниво. Може би това се случи именно с онзи червен картон и четирите мача извън игра.

Този уикенд влезе добре и помогна да променим мача. Утре ще играе и очакваме най-добрата му версия. Аз съм виждал най-добрата му версия, но тогава бях от другата страна. Бенфика доминираше, „Бернабеу“ беше притихнал… Гол на Винисиус и всичко приключи. Това е Вини, когото искаме.

Но няма натиск от моя страна. Трябва да помага в атака, но и в защита, за да има баланс. С мен трябва да е спокоен. Ако даде всичко от себе си, няма нужда да бъде играчът на мача.

Принуждават ли младите треньори по-опитните да променят някои концепции?

Основната разлика е, че в нашите поколения, за да изглеждаш като нещо, трябваше да бъдеш такъв. А сега – не говоря за никого конкретно – има много хора, които изглеждат такива, преди да са станали такива, а някои изглеждат такива, без никога да станат. Това е фундаментална разлика.

Повече от самия футбол – инструментите, начинът на анализиране, големината на щабовете, камерите, условията, с които разполагаш, за да контролираш всичко… Очевидно светът се е променил, не само футболът. И трябва да се адаптираш. Дарвин е казал нещо за това.

Ще ви попитам за Нико Пас…

Той не е мой играч (усмихва се).

Хари Кейн и Дезире Дуе се контузиха. Стига ли се до някакъв лимит?

Мисля, че ако искаме пари, трябва да работим много, трябва да поемаме рискове – това е животът. Ако някой футболист иска да стачкува, защото играем твърде много, може да му предложим да получава с 50 процента по-малко. Икономическият фактор има огромна тежест.

Трябва да се адаптираме, трябва да страдаме. Трябва да се адаптираме към нова ситуация, която е трудна. Днес съм треньор на клуб, а утре мога да бъда селекционер. Ние, клубните треньори, си мислим: защо толкова много мачове на националните отбори, защо толкова пътувания, тази Лига на нациите, която не ни интересува… Но за селекционера тя ще бъде фундаментална, а за икономическото управление на федерациите е от огромно значение… Това е конфликт, но в крайна сметка става дума за пари (прави жест с ръце и се усмихва). Но ако ми дадат възможност да играем само на всеки три дни, ще е по-добре.

Притеснява ли ви, че тимът е толкова изтощен в края на двубоите?

Зависи от ситуацията. Победата в последната минута има много положителни страни, но и своите рискове. В последните 15 минути рискът беше налице. Когато рискуваш, променяш профила на отбора и тръгваш да търсиш всичко, отваряш вратата за някакъв проблем и можеш да не спечелиш дори точка. Можеш и да загубиш.

Перфектната ситуация е мач като тези срещу Валенсия или Сантандер. Пристигаш и след пет минути знаеш как ще завърши мачът. Има други ситуации, в които не си способен на това.

Казах, че Селта има голяма, положителна вина за това, че мачът беше толкова труден. Пътуванията, липсата на тренировки, това, че за първи път сме заедно едва ден преди мача… За щастие имам добри лъжци – тези, които ми казват, че са напълно готови да играят, а всъщност не са. Обожавам ги - казват ми, че са на 100 процента, а не са.

С всички тези фактори се получава ситуация на ръба. Мислиш си, че е страхотно, но ако погледнем последните минути, добавеното време, когато играехме с Арда и Джуд, и двамата умрели от умора, а всички играеха с огромна психическа концентрация… При нормални обстоятелства не печелиш такива мачове. Това са златни точки. Заслугата е на всички, включително на „лъжците“, които дадоха всичко от себе си.

Какво мислите за наставника на ПСВ Петер Бос?

Той е много добър треньор. Понякога можеш да кажеш нещо, без да си го обмислил добре. Той е много добър, има страхотна кариера, особено в Нидерландия. Може да го харесваш или да не го харесваш, но той винаги се придържа към своя стил на игра. Отборите му винаги имат идентичност и аз много уважавам това.

Когато анализирахте отбора на ПСВ, как ви се стори?

Добър въпрос, но не би трябвало да ви давам подробности. Трябва да защитя впечатленията, които имам. Но очевидно те имат идентичност. И в защитата, и с топката. И не е изненадващо, че имат треньор, който е в клуба от няколко години. Това е нещо, което ценя много.

Водили ли сте някакви по-задълбочени разговори? Виждате ли някого сред футболистите ви с качества да стане треньор?

Не знам (смее се). За футбол винаги си говорим, най-вече за нашите неща. Харесва ми футболистът да се чувства спокоен и уверен в това, което искаме от него. В този смисъл винаги разговаряме. Да мислим кои играчи някой ден могат да станат треньори, е прекалено рано. Имаме много млади футболисти и малко такива, които са в края на кариерата си. Бернардо Силва ще стане президент на Бенфика, но като треньор ми е трудно да го видя.

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