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Холанд: Горд съм, че вече имам три гола на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 22:44
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Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд сподели своите впечатления след победата с 3:0 като гост на Ливърпул. Норвежкият голмайстор изрази гордост от представянето на състава и акцентира върху психическата устойчивост на отбора в тежката среда.

„За всеки един човек в Манчестър Сити и за всеки фен това е прекрасен момент, който ще остане с нас дълго време. Беше тежко, беше трудно, но показахме невероятен характер от защитата до атаката. Толкова се гордея с всички. Винаги е трудно да се гостува тук, статистиката го доказва. В ерата на Пеп и Клоп винаги е било тежко и за двата тима. Важно е да останем силни психически, да бъдем сплотени и да правим това, върху което имаме контрол – а това е да играем добър футбол и да се борим заедно. Това е единственото нещо, което можем да направим“, заяви Холанд.

Норвежецът отдели специално внимание на съотборника си Елиът Андерсън.

„Когато говорим за характера при играта с 10 души на „Олд Трафорд“, първият човек, за когото се сетих, беше Елиът. Днес той отново пое контрола над мача. Влизаше в единоборствата, вършеше нещата, които бяхме длъжни да направим. Той е страхотен футболист“, допълни нападателят.

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Относно своето попадение в срещата, той обясни: „Пропуснах голям шанс непосредствено преди това, така че просто трябваше да се концентрирам върху получаването на следваща възможност. Моментът дойде и аз го оползотворих. Горд съм, че вече имам отбелязани три гола на „Анфийлд“, защото това не се случва често.“

Той коментира и присъствието на своя баща Алф-Инге Холанд на трибуните.

„Не го видях, търсех го с поглед. Честно казано, изглеждаше сякаш нашите фенове си прекарват най-страхотното време в живота, точно както миналата година. Мисля, че и той се е забавлявал, така че сега ще му изпратя съобщение“, допълни норвежецът.

„Просто искаме да печелим мачове, толкова е просто. Да се представяме на ниво, да играем добър футбол и да побеждаваме. Това беше ментална битка, никога не е лесно, когато се завръщаш след пауза за националните отбори. Горд съм, че успяхме да останем сплотени, психически сме много силни. Предстоят ни още много срещи, така че е време да се възстановим и да продължим напред“, завърши нападателят на „гражданите“.

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Снимки: Gettyimages

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