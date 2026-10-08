Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще бъде готов за игра за гостуването на Виктория (Пилзен) в Лига Европа, съобщава „Тема Спорт“. Двубоят в Чехия е на 22 октомври, четвъртък, от 22:00 часа. Алжирецът продължава с възстановяването си, като върти обиколки и постепенно ще увеличава натоварванията. "Сините" таят надежди, че 24-годишният халф може да бъде на линия още за гостуването на НЕК Наймеген на 15 октомври, четвъртък, но шансовете за момента са минимални. Той със сигурност отпада от сметките на Хулио Веласкес за гостуването на Черно море в неделя, a няма да бъде рискуван и в 1/16-финалния мач със Спартак (Плевен) за купата на 18-и този месец.

Халфът получи контузия в бедрото при 3:0 над Септември на „Герена“. Двубоят се игра на 1 август и оттогава над два месеца той е извън сметките на Хулио Веласкес. Наскоро спортният директор Георги Костадинов обяви, че 24-годишният полузащитник се очаква да бъде на разположение на треньора във втората половина на октомври, като това и ще се случи.

Според информациите, Левски иска да постави откупна клауза в договора на Акрам Бурас в размер на 5 милиона евро. Ръководството на "сините" започна разговори за нов договор с халфа. Сегашното споразумение между двете страни изтича през лятото на 2028 година, а не след края на тази кампания. Това означава, че ако се случи, ще бъде при много по-добри финансови условия за полузащитника.

Бурас пристигна на „Герена“ в края на август миналата година от МК Алжер. Сините платиха откупната му клауза, която бе в размер на около 350 000 евро. Той набързо се превърна в основен играч. Акрам изигра 37 двубоя във всички турнири, в които вкара пет гола и направи четири асистенции.

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Снимки: Sportal.bg