Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди отложения двубой от 5-ия кръг на efbet Лига срещу Славия.

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"Отборът се възстанови доста добре след последния мач. Всички, които бяха в групата за мача с Ботев (Пловдив), са на линия и за двубоя със Славия. Все пак има време до мача и имаме още една тренировка. До този момент сме спечелили всички мачове в първенството, а в Европа постигнахме много добър пробив. Всичко обаче може да се подобрява. Всеки мач изисква различен вид представяне и стил на игра.



Винаги търсим как да правим по-добре нещата. Чувствам се изключително горд с футболистите. Футболът обаче е какво се случва сега. Единственото значение, което има в този момент, е мачът утре. Сега забравяме това, което се случи в Европа. Има значение, но трябва да сме фокусирани в нещата, които се случват сега. Привилегия е да имам тези футболисти и да работя с тях. Знаем, че ще бъде много труден мач, където ще се изисква много от нас. Трябва да стартираме с правилната настройка.

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Трябва да отлича човешките качества на Стипе Вуликич. Клубът ми предложи да натрупа минути, след като се възстанови. Казах моята гледна точка на футболистa, а идеята ми се струва интересна. Важно е да се възстанови сега, а след това е важно да извърши две неща. Да тренира в нормален цикъл по 5-6 тренировки на седмицa, защото при нас е невъзможно, защото играем мач на всеки 2-3 дни. Когато не тренира по този начин, трудно може да влезе в режим. Имаше възможност до декември да не влезе в ритъма, в който искаме да бъде. Опцията сега ми изглежда право в целта. Футболистът също сметна, че това е адекватна ситуация за него. Имах разговор с него, а той е мотивиран да се възстанови напълно. Нашата цел е той да се върне тук през декември, защото има интересни качества за нашия игрови модел. Той е и невероятен човек, който дава позитивност на цялата група.

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Има вероятност да дойде нов футболист. Не искам обаче футболист, който да запълни само място в отбора. Ако дойде играч, който може да запълни някоя позиция и да повиши нивото на отбора, ще е перфектно. Целият клуб работи в тази посока. Благодарен съм, че от клуба ме информират за всяка ситуация. Връзката между мен и клуба е лесна и много гъвкава. Фокусът обаче е изцяло върху мача със Славия.



Акрам Бурас се размина със сериозна контузия и е рисково да говорим за точен краен срок, но имам надеждата, че след паузата за национални отбори ще може да влезе в динамиката на отбора. Сангаре би трябва да започне с тренировките малко по-рано, но трябва да видим как се развива неговата контузия. Трябва да сме внимателни", заяви треньорът на Левски.

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