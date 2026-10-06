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Левски пусна заявките за гостуването на НЕК Ниймеген

  • 6 окт 2026 | 15:32
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Левски отвори формата за заявки за билети за гостуването на НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят ще се проведе на стадион „Гофертстадион“, а билетът за сектора за привържениците на „сините“ е на цена от 32 евро.

Феновете на Левски, които желаят да присъстват на срещата в Нидерландия, могат да се регистрират до 10:00 часа на 7 октомври сряда. При подаването на заявката е необходимо да бъдат посочени три имена на латиница, дата на раждане, номер на лична карта или паспорт, имейл адрес и телефонен номер.

По изискване на организаторите всеки привърженик на Левски ще получи ваучер. В деня на мача той ще трябва да бъде представен на обособения meeting point, където срещу него ще бъде предоставен билетът за двубоя. От клуба уточняват, че една заявка, подадена от един имейл адрес, дава право на един билет.

Феновете на Левски плащат по 32 евро за билет за втория мач на "сините" в Лига Европа
Феновете на Левски плащат по 32 евро за билет за втория мач на "сините" в Лига Европа

След изтичането на крайния срок Левски ще се свързва поетапно с регистриралите се по имейл, като заявките ще бъдат обработвани по реда на тяхното постъпване. Това ще продължи до изчерпване на отпуснатата квота от ваучери за билети.

Заявките за гостуването на НЕК Ниймеген се подават през официалната платформа на клуба — booking.levski.bg.

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