Отиде си легендарен румънец - двукратен носител на "Златната обувка"

Бившият румънски национал Дуду Джоджеску е намерен мъртъв в Канада, съобщиха колегите от GSP. Легендарният нападател на Динамо (Букурещ) си отиде от този свят на 76 години. Той е двукратен носител на "Златната обувка" за голмайстор на Европа - 1975 и 1977 г. Джорджеску е четирикратен шампион на Румъния с "червените кучета", като има общо 207 гола за столичния тим. Славният футболист е номер 1 сред реализаторите в румънския шампионат със своите 252 попадения.

В последно време Дуду живееше отвъд Атлантическия океан, като новината за смъртта му беше потвърдена от певеца Георге Турда, който е близък на собственика на апартамента в Торонто, където е бил наемател някогашният голаджия. В Румъния припомнят и трудния период, през който е преминал Джорджеску. През 2014 г. заради реституция той е изгонен от съдия-изпълнител от дома, в който живее от 1976 г. - имот, който получава, след като печели първата си "Златна обувка".

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