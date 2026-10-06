Левски ще тренира по веднъж на ден до гостуването на "Тича"

Слушай на живо: Черно море - Левски

Левски обяви програмата си до дербито с Черно море от 11-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на "Тича" е в неделя (11 октомври) от 17:30 часа. Вчера "сините" са имали почивка, а в следващите дни ще тренират по веднъж на ден. Днешното занимание е открито за привърженици и медии.

Петко Христов пред дебют за Левски

5 октомври, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

6 октомври, вторник:

17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите

7 октомври, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

8 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

9 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

10 октомври, събота:

10:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

11 октомври, неделя:

17:30 часа – Черно море – Левски – efbet Лига, 11-и кръг – стадион „Тича“, гр. Варна

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