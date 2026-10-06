Левски ще тренира по веднъж на ден до гостуването на "Тича"

Левски обяви програмата си до дербито с Черно море от 11-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът на "Тича" е в неделя (11 октомври) от 17:30 часа. Вчера "сините" са имали почивка, а в следващите дни ще тренират по веднъж на ден. Днешното занимание е открито за привърженици и медии.
Петко Христов пред дебют за Левски
5 октомври, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
6 октомври, вторник:
17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и представители на медиите
7 октомври, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
8 октомври, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
9 октомври, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
10 октомври, събота:
10:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
11 октомври, неделя:
17:30 часа – Черно море – Левски – efbet Лига, 11-и кръг – стадион „Тича“, гр. ВарнаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google