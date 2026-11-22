Гьозтепе на Мърси Стоилов записа трети пореден успех след победа като гост

Гьозтепе на Станимир Стоилов постигна минимална победа с 1:0 като гост на Ерзурумспор в двубой от 12-ия кръг на турското първенство. Това бе трета поредна победа за тима на българския наставник в шампионата, която изкачи турския тим до осмото място с 18 точки. Единственото попадение в срещата реализира Ефкан Бекироглу в 70-ата минута, с което донесе ценни три точки на тима на българския специалист. Гол на бившия защитник на Левски Сонко Сундберг бе отменен в края на първата част поради заради нарушение в наказателното поле.

MS Erzurumspor 0-1 Göztepe'miz 🔥🔥🫶💛♥️ https://t.co/WK2C9ArwMR — Göztepeliler.com (@Goztepelilercom) November 22, 2026

Домакините започнаха по-активно и създадоха няколко добри възможности през първата част, но вратарят на Гьозтепе Арда Йозчимен се намеси решително при удари на Мартин Родригес, Ибрахим Диабате и Брандън Байе. Гостите също стигнаха до попадение малко преди почивката, когато Ноа Сонко Сундберг прати топката в мрежата след центриране на Алексис Антунес. След преглед с ВАР обаче голът бе отменен заради нарушение на Синклер Армстронг срещу Мустафа Юмлу.

Развръзката дойде в 70-ата минута, когато резервата Ефкан Бекироглу се разписа и осигури успеха на гостите. Така Гьозтепе се върна на победния път след загубата от Истанбул Башакшехир и записа важен успех в борбата за място в горната половина на класирането.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google