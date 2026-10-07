Левски пусна билетите за двубоя с Черно море

Ръководството на Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Черно море от 11-ия кръг на efbet Лига.

"Левскари,



Билетите за двубоя от XIX кръг на Първа лига срещу "Черно море" са в продажба. Двубоят е на 11 октомври, неделя, от 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна.



Пропуските за срещата са с цена от 8 евро и се продават до изчерпване на количествата онлайн:



https://bit.ly/3WaUNuS



В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на "Левски", която ще отвори два часа преди началото на срещата. Отпуснатите билети за "сини" привърженици са 1400", написаха от клуба.

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