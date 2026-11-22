Барселона 0:2 Виляреал, Ямал пропусна дузпа

Барселона и Виляреал играят при резултат 0:2 в среща от 13-ия кръг на Ла Лига. Тейжон Бюканън откри резултата в петата минута, а две минути по-късно Тани Олувасей се разписа.



По време на загрявката Ламин Ямал усети дискомфорт в десния глезен. Един от физиотерапевтите на Барселона провери състоянието му, а след това нападателят продължи да загрява и започна мача.

🚨🚨| BREAKING: Lamine Yamal is undergoing an assessment after feeling DISCOMFORT in his right ankle! It is not yet clear whether he will be able to play without issues. [@espn] 🔵🔴⚠️ https://t.co/ZC4lF6QCXw — Managing Barça (@ManagingBarca) November 22, 2026

Каталунците започнаха двубоя колебливо и още в първите минути допуснаха няколко грешки при разиграванията в собственото си наказателно поле. Една от тях доведе до гол в петата минута. Фермин Лопес направи рисково подаване, Бюканън го пресече и с великолепен удар откри резултата. Проблемите на Барса продължиха и само две минути по-късно Олувасей бе изведен отляво, напредна и преодоля Жоан Гарсия.

Ситуацията можеше и да стане още по-лоша за домакините, тъй като веднага след подновяването на играта Молейро бе изведен зад защитата, преодоля вратаря и прати топката в мрежата, но за щастие на Барселона бе в положение на засада и попадението не бе признато. Барса получи отличен шанс да намали изоставането си. Ямал бе съборен в наказателното поле. Първоначално съдията не отсъди дузпа, но след разглеждане на ситуацията се стигна до такава. Рафиня отстъпи топката на Ямал, но той не уцели вратата, като кълбото се удари във външната страна на гредата.

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