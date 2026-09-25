В Левски оптимисти за новия договор на Бурас

Контузията на Акрам Бурас бави преговорите между него и Левски за нов договор. "Сините" са провели предварителни разговори с халфа и агента му, за да проучат какви са нагласите им. И на този етап са обнадеждени, че ще успеят да се разберат с тях, твърди "Мач Телеграф".

Двете страни обаче са били категорични, че най-важното в момента е Бурас да се възстанови и отново да върне формата, в която бе преди да получи травмата. След това ще седнат за решителните разговори. Очакваше се, че алжирецът ще поднови тренировки с останалите още тази седмица, но на този етап нещата се не получават така, както бе планирано.

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Все пак на "Герена" не губят вяра, че той ще бъде готов да адската серия от 6 поредни гостувания, която предстои след паузата за националните отбори. Ако не за всичките, то поне за част от тези двубои. Липсата му, според някои, се усеща все по-осезаемо.

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