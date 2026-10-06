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Петко Христов пред дебют за Левски

  • 6 окт 2026 | 09:15
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Слушай на живо: Черно море - Левски

Защитникът Петко Христов е гласен да дебютира за Левски при визитата на Черно море. 27-годишният бранител бе привлечен под наем от италианския Специя в началото на септември и все още не е записал първи официален мач със синия екип.

Той е увеличил оборотите по време на паузата и е напълно готов за игра. Няма да е изненада дори и да започне като титуляр на "Тича", пише "Тема Спорт". Причината е, че основните защитници на Хулио Веласкес Кристиан Димитров и Кристиан Макун бяха ангажирани с националните си отбори.

Макун се завръща предсрочно в Левски
Макун се завръща предсрочно в Левски

Капитанът на Левски изведе "трикольорите" с лентата и в трите изминали двубои в Лигата на нациите - Люксембург (1:2), Естония (0:0) и Исландия (0:3), като престоя на терена през всичките 270 минути. И със сигурност има натрупана не само физическа, но и психическа умора.

Венецуелецът пък предприе дълго пътуване до Азия, където изигра 90 минути при загубата с 1:2 от Япония. Макун обаче не бе на терена при 0:0 с Южна Корея, а след това бе освободен по-рано от лагера и не игра в контролата с Йордания. Никола Серафимов пък се възстановява от травма в лакътя.

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