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Мбапе е разочарован от Реал Мадрид, заговори се за предстояща раздяла

  • 8 окт 2026 | 04:02
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Мбапе е разочарован от Реал Мадрид, заговори се за предстояща раздяла

Отношенията между голмайстора на Реал Мадрид Килиан Мбапе и кралския клуб сериозно са охладнели в последните дни. Появиха се дори информации, че френският нападател е взел решение да се раздели с тима от „Бернабеу“ в края на този сезон. Президентът Флорентино Перес няма да му прави спънки, като следващата дестинация на звездата се очаква да бъде Премиър лийг.

Минаха повече от две години, откакто Мбапе напусна Франция и премина от ПСЖ в Реал Мадрид. Период, в който „белите“ не спечелиха нито едно значимо отличие, което даде повод на мнозина да го обвинят, че често играе предимно за себе си и оставя отборния интерес на заден план. В последните дни се появиха информации, разпространени от„Радио Марка“ за недоволството на капитана на Франция, който поискал от шефовете на Реал Мадрид да подкрепят кандидатурата му за „Златната топка“ – връчвана от Франс Футбол на 26 октомври в Лондон.

„Информацията, с която разполагам, е, че в седмицата преди дербито Мбапе е поискал от клуба да положи усилия и да стартира кампания в негова подкрепа за „Златната топка“. Клубът обаче не предприе никакви действия в тази посока“, разкри близкият до Реал Мадрид журналист Хавиер Тинто в предаването „Трибу“ по въпросното радио.

Сега се появи още един източник, който засилва усещането за разрив между нападателя и тима на Жозе Моуриньо. „Килиан Мбапе е бесен и разочарован от Реал Мадрид. Той взе решение да напусне клуба през лятото на 2027 година, а Реал Мадрид няма да го спира. Следващата му дестинация е във Висшата лига“, написа в профила си в социалната мрежа Х журналистът Франсоа Гаярдо, сътрудник в предаването "Ел Чирингито".

„Няколко английски клуба проявяват интерес към Килиан Мбапе, но приоритетът на играча е Ливърпул. Ръководството на тима от Анфийлд вече се е свързало с Фаиза Ламари (б.р. майка и агент на Мбапе) неотдавна“, допълва испанският журналист.

Флорентино Перес обаче ще диктува условията по раздялата с Мбапе, чийто договор е валиден до 30 юни 2029 година. Реал Мадрид би се съгласил да пусне Килиан, но единствено срещу колосална сума, вероятно най-високата в историята на световния футбол.

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Снимки: Gettyimages

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