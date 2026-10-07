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Мбапе ще е титуляр срещу Виляреал

  • 7 окт 2026 | 02:40
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Мбапе ще е титуляр срещу Виляреал

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще вземе участие в предстоящия сблъсък от Ла Лига срещу Виляреал. Според информация на авторитетното испанско издание „Марка“, френската звезда е готов да започне в стартовия състав на „белите“ в двубоя през уикенда.

В материала се подчертава, че актуалното физическо състояние на Мбапе му позволява да бъде на терена от първата минута. Това дава възможност на треньорския щаб на мадридчани да го използва в основната единайсеторка за мача на "Бернабеу".

Мбапе се завърна в Испания и ще бъде на линия още за следващия мач на Реал Мадрид
Мбапе се завърна в Испания и ще бъде на линия още за следващия мач на Реал Мадрид

Мбапе получи контузия по време на двубоя от първия кръг на Лига на нациите на срещу Турция, но вече е напълно възстановен.

Реал Мадрид заема 4-то място във временното класиране с 15 точки. В последния си двубой преди паузата за националните отбори "белите" отстъпиха с 1:2 на градския си съперник Атлетико Мадрид.

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Снимки: Gettyimages

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