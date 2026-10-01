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Тибо Куртоа: Килиан Мбапе заслужава "Златната топка"

  • 1 окт 2026 | 11:51
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Тибо Куртоа: Килиан Мбапе заслужава "Златната топка"

Стражът на Реал Мадрид Тибо Куртоа изрази увереност, че неговият клубен съотборник Килиан Мбапе е най-достойният кандидат за спечелването на най-престижното индивидуално отличие във футбола – „Златната топка“.

В интервю за „Онда Серо“ белгийският национал не спести суперлативите си за качествата на френския нападател:

„По мое мнение Килиан Мбапе заслужава „Златната топка“. Обсъждал съм го с колеги както в клуба, така и в представителния отбор. Всички остават изумени от начина, по който той надбягва и преодолява съперниците си със своята скорост. Към това, разбира се, трябва да прибавим и впечатляващата му резултатност.“

Куртоа наблегна и на критериите, по които се определя победителят в анкетата, заявявайки, че фокусът трябва да бъде върху чисто футболните достойнства:

„Призът трябва да се връчва на най-добрия играч, а не на този, който е натрупал най-много отборни отличия. Ако следвахме подобна логика, Карвахал щеше да вземе трофея преди две години.“

Тазгодишната церемония по награждаването ще се състои на 26 октомври в Лондон. Събитието напуска традиционната си локация в Париж по специален повод – отбелязването на 70 години от връчването на първия приз, спечелен от английската легенда Стенли Матюс.

Наградата „Златната топка“ е учредена от френското издание „Франс Футбол“. Тя се присъжда при мъжете от 1956 година, а дамската категория бе въведена през 2018 година. В гласуването за определяне на победителите участват журналисти от първите 100 страни в ранглистата на ФИФА при мъжете и от водещите 50 нации в подреждането при жените.

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