Мбапе се завърна в Испания и ще бъде на линия още за следващия мач на Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе вече е в испанската столица и се очаква да бъде напълно готов за предстоящия шампионатен сблъсък срещу Виляреал (събота, 22:00 часа). Френският национал кацна на летище „Адолфо Суарес Мадрид-Барахас“ в 11:16 ч. местно време, придружаван от своята половинка – актрисата Естер Експосито, като пристигането им бе заснето от камерите на „Ел Чирингито“.

🚨 MBAPPÉ YA ESTÁ en MADRID🚨 ✈️El francés ha aterrizado a las 11:16h en la capital. 👉 El Real Madrid entrenaba hoy a las 10:30h. 📹 @marcosbenito9 https://t.co/R04FwEwHcB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 5, 2026

Тъй като сутрешната тренировка на „белите“ във Валдебебас започна в 10:30 ч., острието пропусна заниманието, но по-късно през деня ще се присъедини към клубната база. Там той ще продължи възстановителната си програма след проблема с коляното, който няма да му попречи да вземе участие в мача през уикенда.

Мбапе почувства остра болка в лявото коляно по време на първия от четирите двубоя на Франция в настоящата международна пауза, белязал дебюта на Зинедин Зидан начело на „петлите“. Голмайсторът отбеляза единственото попадение за победата, но още при самия удар усети неразположение и сам поиска смяна. В лагера на мадридчани смятат, че тази бърза реакция е предотвратила по-сериозно усложнение, което е можело да наложи дори хирургическа намеса.

След завръщането си в Испания нападателят премина обстойни медицински прегледи, които установиха хиперекстензия на задната капсула на лявото коляно. Тъй като става дума за същото коляно, което Мбапе контузи тежко през миналия сезон, в клуба имаше сериозни притеснения. Травмата обаче се оказа лека и старши треньорът Жозе Моуриньо ще може да разчита на него за двубоя срещу Виляреал на 10 октомври.

След изследванията Мбапе получи разрешение за кратък активен отдих под надзора на медицинския екип на клуба. Той прекара близо седмица извън Мадрид при пълна координация между футболист, треньорски щаб и лекари. Сега французинът се завръща към тренировъчния ритъм заедно с останалите национали и се очаква да започне като титуляр в събота.

Новината е отлична за Моуриньо, който се нуждае от водещия си реализатор в оптимална форма. Реал Мадрид изостава на шест точки от Барселона в класирането на първенството и навлиза в ключов етап от сезона. След домакинствата на Виляреал и Севиля, на 25 октомври столичани гостуват на „Камп Ноу“ за дербито с каталунците. За да запази шансовете си в битката за титлата, Реал ще разчита силно на Мбапе, който до момента е автор на осем от общо 20-те гола на отбора.

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