Мбапе напусна лагера на Франция, контузията му не е безобидна

Нападателят на френския национален отбор Килиан Мбапе е получил контузия в коляното и напуска лагера на тима. Новината беше съобщена в официално изявление, публикувано в социалните мрежи на „петлите“.
„При победния си удар Килиан Мбапе получи травма в коляното. Диагностициран е с увреждане на сухожилие и ще пропусне остатъка от лагера на националния отбор. Бързо възстановяване, Килиан 💙“, гласи съобщението от пресслужбата на френския тим.
Контузията бе получена по време на мача от първия кръг на груповата фаза на Лига на нациите срещу Турция, спечелен с 1:0. Мбапе отбеляза победния гол в 54-тата минута, но веднага след това не успя да продължи участието си в срещата.
"За съжаление, нещата не изглеждат добре. Няма да предприемаме никакви рискове. При удара се стигна до хиперекстензия на коляното. Не е обнадеждаващо, особено като се има предвид, че Килиан не можа да остане на терена", коментира селекционерът на Франция Зинедин Зидан.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages