Мбапе напусна лагера на Франция, контузията му не е безобидна

Нападателят на френския национален отбор Килиан Мбапе е получил контузия в коляното и напуска лагера на тима. Новината беше съобщена в официално изявление, публикувано в социалните мрежи на „петлите“.

„При победния си удар Килиан Мбапе получи травма в коляното. Диагностициран е с увреждане на сухожилие и ще пропусне остатъка от лагера на националния отбор. Бързо възстановяване, Килиан 💙“, гласи съобщението от пресслужбата на френския тим.

Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.



Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026

Контузията бе получена по време на мача от първия кръг на груповата фаза на Лига на нациите срещу Турция, спечелен с 1:0. Мбапе отбеляза победния гол в 54-тата минута, но веднага след това не успя да продължи участието си в срещата.

"За съжаление, нещата не изглеждат добре. Няма да предприемаме никакви рискове. При удара се стигна до хиперекстензия на коляното. Не е обнадеждаващо, особено като се има предвид, че Килиан не можа да остане на терена", коментира селекционерът на Франция Зинедин Зидан.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages