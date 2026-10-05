Мюлер посочи фаворитите си за “Златната топка”

Германската легенда на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер назова не голмайстора Хари Кейн, а друга звезда на отбора - Майкъл Олисе, за своя фаворит за тазгодишната “Златна топка”. Опитният нападател също така определи още един френски национал - Килиан Мбапе от Реал Мадрид, за достоен носител на най-престижната индвидуална награда във футбола.

“Какво става с Байерн у дома? Гледах части от последния мач и най-вече, разбира се, шоуто на Олисе. Нищо ново относно начина, по който реализира тези удари от извън наказателното поле, но това продължава да бъде спектакъл всеки път. И това ни води право към големия въпрос за най-добрия играч за годината. За мен има двама кандидати, които са ме впечатлили най-много със своите индивидуални изяви, и това са Олисе и неговият перфектно допълващ го партньор на Световното първенство Мбапе. Защо? Двамата от тях комбинират атрактивна игра с постоянна заплаха пред вратата. По-точно те успяват да бъдат ефикасни чрез своите финес и мощ, докато правят цялото нещо да изглежда невероятно лесно. За мен това е нещото, което прави един Играч на годината. Просто ти е нужна една щипка магия”, написа в личния си бюлетин Мюлер, който в момента е играч на Ванкувър Уайткапс.

Thomas Müller on the Ballon d'Or: "For me, there are two candidates whose individual performances have impressed me the most, and they are Michael Olise and his brilliant partner at the World Cup, Kylian Mbappé. Why? The two combine spectacular play with a real goal threat. In the finer details, they manage to be efficient with their finesse and power while making the whole thing look incredibly effortless. To me, that’s the kind of material you need to be the world's best footballer. You simply need that touch of magic." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 5, 2026

През миналия сезон Олисе се отчете с 22 гола и 31 асистенции в 51 мача за Байерн, а на Мондиал 2026 стана асистент номер 1 със своите седем голови паса. Мбапе пък заби 42 попадения и добави седем асистенции в своите 44 двубоя за Реал през миналата кампания, докато на Световното първенство в Северна Америка спечели голмайсторския приз, разписвайки се десет пъти и подавайки за още четири гола.

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Снимки: Gettyimages