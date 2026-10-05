Мюлер посочи фаворитите си за “Златната топка”

Германската легенда на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер назова не голмайстора Хари Кейн, а друга звезда на отбора - Майкъл Олисе, за своя фаворит за тазгодишната “Златна топка”. Опитният нападател също така определи още един френски национал - Килиан Мбапе от Реал Мадрид, за достоен носител на най-престижната индвидуална награда във футбола.
“Какво става с Байерн у дома? Гледах части от последния мач и най-вече, разбира се, шоуто на Олисе. Нищо ново относно начина, по който реализира тези удари от извън наказателното поле, но това продължава да бъде спектакъл всеки път. И това ни води право към големия въпрос за най-добрия играч за годината. За мен има двама кандидати, които са ме впечатлили най-много със своите индивидуални изяви, и това са Олисе и неговият перфектно допълващ го партньор на Световното първенство Мбапе. Защо? Двамата от тях комбинират атрактивна игра с постоянна заплаха пред вратата. По-точно те успяват да бъдат ефикасни чрез своите финес и мощ, докато правят цялото нещо да изглежда невероятно лесно. За мен това е нещото, което прави един Играч на годината. Просто ти е нужна една щипка магия”, написа в личния си бюлетин Мюлер, който в момента е играч на Ванкувър Уайткапс.
През миналия сезон Олисе се отчете с 22 гола и 31 асистенции в 51 мача за Байерн, а на Мондиал 2026 стана асистент номер 1 със своите седем голови паса. Мбапе пък заби 42 попадения и добави седем асистенции в своите 44 двубоя за Реал през миналата кампания, докато на Световното първенство в Северна Америка спечели голмайсторския приз, разписвайки се десет пъти и подавайки за още четири гола.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages