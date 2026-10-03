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Френският съд прекрати делото на Мбапе срещу ПСЖ за психически тормоз

  • 3 окт 2026 | 04:32
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Френският съд прекрати делото на Мбапе срещу ПСЖ за психически тормоз

Френското правосъдие прекрати делото, образувано след жалбата на Килиан Мбапе срещу ПСЖ за психически тормоз и опит за изнудване при подписване на договор. Решението на следствените съдии в Париж е взето през изминалия май поради липса на „достатъчно основания за повдигане на обвинения“, информира агенция АФП.

Разследването стартира в средата на май 2025 г. след сигнал от капитана на френския национален отбор, но съдебният иск бе оттеглен от адвокатите на нападателя веднага след образуването на проверката. Според същия източник магистратите са преценили, че е станало „невъзможно да се води разследване“, след като футболистът официално е оформил „оттеглянето на жалбата си“ и го е „направил публично достояние през медиите“.

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Според съдийския състав „не би имало никакъв смисъл да се разпитват свидетелите и засегнатите страни“, когато „самият жалбоподател не поддържа претенциите си“, като се допълва, че разследваните лица „биха се позовали единствено на това оттегляне“, за да избегнат отговори при разпитите.

В основата на жалбата бе използването на така наречената практика „лофт“ – метод, чрез който отделни играчи биват изолирани от тренировките с основния състав. Мбапе бе подложен на това отделяне през лятото на 2023 г. – често срещана мярка във футбола, която вече е обект на множество проверки във френската столица. В крайна сметка нападателят напусна парижани като свободен агент след изтичането на контракта си през 2024 г. и премина в Реал Мадрид.

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Снимки: Gettyimages

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