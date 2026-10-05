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Гюлер преподписва до 2031 година, следващият е Куртоа

  • 5 окт 2026 | 17:47
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Гюлер преподписва до 2031 година, следващият е Куртоа

Реал Мадрид и Арда Гюлер са постигнали споразумение за нов договор на талантливия турски халф, информира “Ас”. Настоящият контракт на 21-годишния футболист изтичаше през 2029-а, а новото споразумение е до 2031-ва. Разбира се, новият договор ще донесе на Гюлер и увеличение на заплатата. Тя ще отрази все по-значимата му роля за отбора. От началото на сезона Арда Гюлер започна като титуляр в пет мача, като Жозе Моуриньо красноречиво показа, че разчита много на него. Още през миналата кампания Арда имаше значима роля, като стартира в 40 срещи, в които отбеляза шест гола и направи 14 асистенции - повече от всеки друг в състава.

Гюлер се присъединява към групата играчи с дългосрочни договори с клуба.Новото попълнение Ян Диоманде е обвързан до 2033 година. Със срок до 2032-ра пък са контрактите на Винисиус и Марк Кукурея. До 2031-ва са обвързани Трент Александър-Арнолд, Алваро Карерас, Орелиан Чуамени и Еспи. А в тази група ще влезе и Гюлер.

Според “Ас” следващият ключове играч, който ще преподпише, е Тибо Куртоа. Белгиецът ще удължи договор си до 30 юни 2028-а.

Междувременно Арда Гюлер се превърна в първия турски футболист в историята, чиято пазарна стойност достига границата от 100 милиона евро според авторитетния портал Transfermarkt.

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