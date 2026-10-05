Снимка от колата с двама от Реал Мадрид разпали дискусии

След полемиката около публикуваните кадри с Килиан Мбапе, каращ велосипед (само дни след като Жозе Моуриньо се обяви против подобни занимания), дискусии се появиха за още един футболист на Реал Мадрид – Дийн Хаусен.

Повод за напрежението стана снимка, споделена от младия халф на “белите” Тиаго Питарч и разпространена от испанските медии. На нея се вижда как той е до централния защитник, докато последният шофира и едновременно с това използва мобилния си телефон.

Хаусен държи телефона с едната си ръка, докато с другата е на волана – постъпка, която веднага бе разкритикувана от привържениците на „кралския клуб“, макар и да не става напълно ясно дали автомобилът е бил в движение.

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