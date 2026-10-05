Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Снимка от колата с двама от Реал Мадрид разпали дискусии

  • 5 окт 2026 | 14:43
  • 881
  • 0
Снимка от колата с двама от Реал Мадрид разпали дискусии

След полемиката около публикуваните кадри с Килиан Мбапе, каращ велосипед (само дни след като Жозе Моуриньо се обяви против подобни занимания), дискусии се появиха за още един футболист на Реал МадридДийн Хаусен.

Повод за напрежението стана снимка, споделена от младия халф на “белите” Тиаго Питарч и разпространена от испанските медии. На нея се вижда как той е до централния защитник, докато последният шофира и едновременно с това използва мобилния си телефон.

Хаусен държи телефона с едната си ръка, докато с другата е на волана – постъпка, която веднага бе разкритикувана от привържениците на „кралския клуб“, макар и да не става напълно ясно дали автомобилът е бил в движение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Шефът на португалския футбол: Трябва да се поклоним пред Роналдо, той е най-големият символ на нашата идентичност

Шефът на португалския футбол: Трябва да се поклоним пред Роналдо, той е най-големият символ на нашата идентичност

  • 5 окт 2026 | 09:42
  • 5746
  • 17
Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

  • 5 окт 2026 | 07:57
  • 7588
  • 3
Барела: Трябва да бележа повече за Италия

Барела: Трябва да бележа повече за Италия

  • 5 окт 2026 | 07:29
  • 1096
  • 0
В Швейцария ще строят стадион за 492 милиона евро с увеселително влакче

В Швейцария ще строят стадион за 492 милиона евро с увеселително влакче

  • 5 окт 2026 | 06:58
  • 2391
  • 1
Рибери още страда за изпуснатата "Златна топка"

Рибери още страда за изпуснатата "Златна топка"

  • 5 окт 2026 | 06:25
  • 2423
  • 2
Паунович: Нидерландия нямаше нужда от помощ

Паунович: Нидерландия нямаше нужда от помощ

  • 5 окт 2026 | 04:20
  • 2677
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 15626
  • 62
Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

  • 5 окт 2026 | 14:50
  • 7148
  • 15
Вальо Илиев: Няма как случаен треньор да застане начело на ЦСКА - трябва ни победител

Вальо Илиев: Няма как случаен треньор да застане начело на ЦСКА - трябва ни победител

  • 5 окт 2026 | 15:14
  • 1707
  • 5
Балотаж решава битката за президент на БФБ

Балотаж решава битката за президент на БФБ

  • 5 окт 2026 | 15:15
  • 15602
  • 48
Иван Иванов: Четири поколения ще бъдат бушони, докато извадим футболисти

Иван Иванов: Четири поколения ще бъдат бушони, докато извадим футболисти

  • 5 окт 2026 | 10:48
  • 12215
  • 68
Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

  • 5 окт 2026 | 07:57
  • 7588
  • 3