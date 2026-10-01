Дембеле разкри дали има конфликт между него и Мбапе

Нападателят на Франция Усман Дембеле отказа да коментира слуховете за възможен конфликт между него и съотборника му в националния тим Килиан Мбапе, но увери, че всичко помежду им е наред. Твърденията за раздор между двамата тръгнаха след скорошни изказвания на голмайстора на Реал Мадрид, след което самият той опроверга за свои разногласия със звездата на Пари Сен Жермен.

“Не коментирам нито една от тези истории, не искам да ги обсъждам. Това са просто малки кавги в социалните мрежи. На 29 години не коментирам подобни неща. Фокусиран съм върху терена. Дали все още съм приятел с Мбапе? Говорим си и седим един до друг на масата, така че няма проблем. Да, има много прилики между ПСЖ и Франция при Зинедин Зидан. Опитваме се да се наслаждаваме. Както каза треньорът, той иска неговият отбор да играе. Ние имаме футболисти, които могат да играят с топката. Добре познавам позицията на централен нападател. Селекционерът ми дава голяма свобода, което ми харесва, като мога да се връщам назад и да помагам на халфовете да създават положения.

😭😭 « Bonjour Ousmane, ravie que vous soyez l’élu aujourd’hui pour être face à nous »



Dembélé reprend son sérieux… 😅



🗣️ Ousmane Dembélé : "On a échangé avec Kylian, on est à coté à table. Il n'y a pas de souci." pic.twitter.com/JU7dYDnzrS — RMC Sport (@RMCsport) October 1, 2026

Няма разлика къде играе Мбапе. Той е важен играч за националния тим, като помага на отбора и вкарва много голове. Има още много футболисти, които могат да се изявят и играят в най-добрите тимове в света. Ние сме един отбор и не печелиш с един, двама или трима играчи, а с колектив. Знаем каква история имаме с Италия. Това е специален мач за всички. Говорихме за това в отбора и с треньора, но оставаме фокусирани върху това какво трябва да направим, върху качествата ни и върху това какво се иска от нас да приложим. Удоволствие е да се върнем на “Стад дьо Франс”. Това, че носих капитанската лента? Аз съм само втори капитан. Все пак е приятно и е повод за гордост. Това няма да променя моето отношение, като винаги съм помагал на моите съотборници.

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Нямам повече отговорности като централен нападател. Искам да се представям добре във всеки мач. Селекционерът иска да види всички играчи на предпочитаната им позиция, като ми даде роля, каквато изпълнявам в ПСЖ. Мога да играя навсякъде, това не ме притеснява. Непостоянството на Дезире Дуе? Той пристигна в ПСЖ на 20 години, вкара във финал на Шампионската лига и е много важен за нас, а развитието му е изключително. Нормално е да има възходи и падения в сезон с 80 мача. Той е много зрял за възрастта си и се труди усърдно. Неговото бъдеще ще бъде светло.

✨🇦🇷🇫🇷 Ousmane Dembélé: “I spent some years at Barça and I saw some exceptional top players… one was PERFECT, Messi”.



“I wanted to become a complete players too: goals, assists, help the team, passes…”.



“I am the player I wanted to become”. pic.twitter.com/ugHZU6y2dr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

Ротациите на Зидан? Треньорът иска да види всички 23 играчи и всеки е важен. От значение е да има вяра в целия състав, защото сме качествени играчи. Всички знаем селекционера и какво е постигнал във футбола. Огромно удоволствие е да бъдеш трениран от някого като него, той е абсолютна легенда. Научих и се развих много. Прекарах 4-5 години в Барса и видях удивителни играчи, включително един, който беше почти перфектен - Лионел Меси. Днес съм играчът, който си мечтаех да бъда”, коментира Дембеле на пресконференцията си преди мача с Италия в Лигата на нациите.

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Снимки: Gettyimages