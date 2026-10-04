Хари Кейн след разгрома над Хърватия: Показахме на цяла Европа, че сме гладни за успехи

Капитанът и водещ нападател на английския национален отбор Хари Кейн коментира категоричния успех със 7:0 над тима на Хърватия в третия кръг от турнира Лига на нациите. Звездата на „трите лъва“ подчерта, че изразителният резултат е ясна демонстрация на амбициите и високите цели, поставени пред състава.

Голмайсторът акцентира върху безпощадното отношение на отбора към съперника и стремежа темпото на игра да не спада през цялата среща.

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„Дори при аванс от един гол бяхме решени да стигнем до втори, трети и четвърти – именно такъв манталитет сме длъжни да показваме. Когато следваш определен стил, трябва да бъдеш безмилостен и да не спираш. Ако си отбелязал четири попадения, трябва незабавно да търсиш петото. Този неутолим глад е ключов елемент, особено когато става дума за решителни двубои на големи футболни форуми“, заяви Кейн, цитиран от спортната медия ЕСПН.

„Играхме срещу наистина добър отбор. Не можем да приемаме такава победа за даденост, защото можеше да бъде много труден мач за нас. И винаги изпращаш определен сигнал – не само към себе си, но и към други отбори в цяла Европа. Мисля, че го направихме отново. Жадни сме за победи. Имаме млад отбор. Много от играчите са в невероятна форма в момента и мисля, че всички са щастливи да са там. Подобни представяния само ни мотивират още повече“, допълни нападателят.

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Снимки: Gettyimages