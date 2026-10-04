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Хърватските медии сравниха националния си отбор със Сан Марино след катастрофата срещу Англия

  • 4 окт 2026 | 18:47
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Хърватските медии сравниха националния си отбор със Сан Марино след катастрофата срещу Англия

Хърватия претърпя унизително поражение с 0:7 от Англия в Лигата на нациите, а пресата в балканската държава предприе ожесточена атака срещу националния отбор и новия селекционер Славен Билич, като не спести острите си думи.

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Журналистът Дражен Антолич описа емоциите си в ежедневника „Ютарни лист“ с изключително остър тон: „Това е абсолютна, недопустима катастрофа – все едно гледахме мач между мъже и юноши.“

Имайки предвид, че въпреки срещата при закрити врата, деца под 14 години имаха свободен достъп до трибуните, Антолич пише още: „Да се водят деца на такъв мач беше огромна грешка. Това не беше подходящо за непълнолетни. Опасяваме се, че ще загубят удоволствието от футбола“. Около 6000 хърватски ученици изгледаха двубоя на живо.

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"Хърватия е имала слаби мачове и под ръководството на Златко Далич, но ако беше играла по този начин, той вероятно щеше да бъде ритуално разпънат на кръст насред площад „Йелачич“ (б.ред. - централният площад в Загреб). Усмивката на Славен Билич се превърна в отчаяние и за да си върне оптимизма, вероятно ще трябва да копне дълбоко. И в правилната посока. Ако не е бил сигурен, сега вече има доказателство: отборът отчаяно се нуждае от подкрепа, но самият той трябва да се запита какво прави погрешно", пише още журналистът.

Накрая авторът прави любопитно сравнение: „Едно е да кажеш, че Хърватия не принадлежи към футболния елит, а съвсем друго – да бъдеш унизен по подобен начин. Бяхме като Сан Марино“. Визираното футболно джудже заема 211-о място в ранглистата на ФИФА, докато Хърватия е на 13-а позиция.

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Изданието „Индекс Спорт“ от своя страна излезе със заглавие: „Опустошената Хърватия претърпя най-тежката загуба в историята си“. А „24сата“ заключи: „Огромен срам!“. Подобна бе и реакцията на „Телеграм“: „На „Руевица“ Хърватия преживя безпрецедентен и дълбоко унизителен срив“.

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Снимки: Gettyimages

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