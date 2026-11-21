Море от фенове на Бока залива Колумбия за финала на Копа Судамерикана

Истинско синьо-жълто нашествие се очаква в колумбийския град Баранкиля, където Бока Хуниорс ще се изправи срещу Атлетико Минейро във финала на Копа Судамерикана. Десетки хиляди привърженици на аржентинския гранд се отправиха към Колумбия, а атмосферата на стадион „Метрополитано Роберто Мелендес“ обещава да бъде далеч от тази на мач на неутрален терен.

Според аржентинските медии феновете на Бока вече са се сдобили с около 40 000 билета за големия сблъсък, докато привържениците на Атлетико Минейро са закупили значително по-малко — между 4000 и 8000. Очакванията са между 70 и 80 процента от публиката да подкрепя аржентинския тим.

Бока Хуниорс е на финал в Копа Судамерикана след престижен триумф на "Маракана"

КОНМЕБОЛ първоначално отпусна по 12 000 билета за секторите зад вратите на двата отбора на цена от 90 долара. Местата за Бока бяха разпродадени, докато бразилският клуб не успя да изчерпи своята квота. Огромен интерес има и към останалите сектори, където немалко колумбийски запалянковци също се очаква да подкрепят аржентинците.

Финалът ще се проведе на обновения стадион „Метрополитано Роберто Мелендес“, чийто капацитет е увеличен до 65 000 зрители. Така Бока има всички предпоставки да се почувства като домакин на хиляди километри от легендарната „Ла Бомбонера“.

Аржентинският гранд ще се опита да сложи край на 18-годишното си чакане за международен трофей, а неговите привърженици вече спечелиха първата битка — тази по трибуните.

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