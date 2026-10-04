Кейн и Сака разкриха как Англия прегази Хърватия

Англия разгроми категорично Хърватия със 7:0 на стадион „Руевица“, а Хари Кейн и Букайо Сака не скриха възторга си от представянето на тима. Кейн подчерта, че Англия е изиграла точно това, за което се е говорило преди двубоя – пълни 90 минути с пълен контрол върху мача.

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"Невероятно. От първия до последния миг беше невероятно. Говорихме много за това да изиграем 90 минути, в които от самото начало до края да доминираме напълно – както с топка в крака, така и без нея. Мисля, че днес се случи точно това. Най-силни сме, когато играем освободено, когато доминираме физически и когато вдигнем темпото до нивото на Висшата лига. Днес всички го видяха. Те просто не успяха да отговорят на нашия ритъм, движение и включвания. Освен това бяхме изключително ефективни", каза Хари Кейн

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Английският голмайстор акцентира върху физическото превъзходство на своя тим и високия интензитет, който англичаните поддържаха през целия мач. Хърватия изоставаше с 0:4 още на почивката, а до последния съдийски сигнал инкасира още три попадения.



Сака също сподели впечатленията си от гръмкия успех, като отдели специално внимание на Джуд Белингам, който според него е направил феноменален двубой.

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"Това беше невероятна вечер за нас. Влязохме в срещата с огромна енергия и хъс и ги наказахме. Белингам наистина беше фантастичен. Той заслужи признанието за играч на годината на Англия, а без съмнение заслужава и приза за играч на мача. Беше просто специален. Щастлив съм, че играя рамо до рамо с него и че е част от националния ни отбор. Имаме и футболист като Гордън, който също се представя брилянтно за Англия – истинско удоволствие е да играеш с такива съотборници. Предстоят ни още три двубоя, но този успех със сигурност ще ни даде огромен прилив на увереност", каза Букайо Сака.

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По този начин Англия продължи по възможно най-категоричния начин напред, докато Хърватия ще трябва да се възстановява от най-тежката загуба в цялата си история.

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