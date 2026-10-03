Кейн е нгол от това да направи нещо, което само един английски национал е правил

Хари Кейн се разписа в трети пореден двубой по време на паузата за националните отбори, където той прави много силно представяне за Англия в турнира Лига на нациите. С шест гола в последните си пет мача и за Байерн (Мюнхен), неуморимият му голмайсторски нюх вече изглежда наистина забележително.
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Само няколко месеца след като реализира 73 гола във всички турнири за клуб и за страна през миналия сезон, Кейн вече се е разписвал във всяко от последните си шест гостувания с националната фланелка, като преди него едва трима души са бележили в толкова поредни мача като гости за „трите лъва“.
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Най-скорошният от тях е Стан Мортенсен през 1948 година, а единственият, който се е разписвал в седем поредни срещи, е Том Фини. За да изравни точно това постижение, Кейн ще трябва да отбележи като гост срещу Испания следващия месец.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google