Кейн е нгол от това да направи нещо, което само един английски национал е правил

Хари Кейн се разписа в трети пореден двубой по време на паузата за националните отбори, където той прави много силно представяне за Англия в турнира Лига на нациите. С шест гола в последните си пет мача и за Байерн (Мюнхен), неуморимият му голмайсторски нюх вече изглежда наистина забележително.

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Само няколко месеца след като реализира 73 гола във всички турнири за клуб и за страна през миналия сезон, Кейн вече се е разписвал във всяко от последните си шест гостувания с националната фланелка, като преди него едва трима души са бележили в толкова поредни мача като гости за „трите лъва“.

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Най-скорошният от тях е Стан Мортенсен през 1948 година, а единственият, който се е разписвал в седем поредни срещи, е Том Фини. За да изравни точно това постижение, Кейн ще трябва да отбележи като гост срещу Испания следващия месец.

Harry kane has scored 83 goals since the start of the 2025/26 season. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Scary numbers.😳 pic.twitter.com/kHxOyJDNvg — Kalshi FC (@KalshiFC) October 3, 2026

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