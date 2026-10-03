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Тухел: Хареса ми отношението, поздравления за отбора

  • 3 окт 2026 | 22:37
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Тухел: Хареса ми отношението, поздравления за отбора

Томас Тухел коментира разгромната победа със 7:0 над тима на Хърватия в гостуването на Англия от третия кръг на Лигата на нациите. Благодарение на успеха “трите лъва” временно се изравниха с лидера в група 3 на Лига “А” и световен шампион Испания.

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„Може би имаше три минути след 3:0, в които допуснахме голяма грешка и няколко лесни загуби на топка, но от всичките ни 90-минутни представяния, това бе на най-високо ниво - от първата до последната минута, от всеки, който започна, до всеки, който влезе от пейката. Поздравления за отбора.

Много, много впечатляващо, че стана на чужд терен. Създадохме толкова много положения. Бяхме толкова гъвкави от самото начало. Помня, че погледнах часовника и си помислих: “уау, това бяха добри първи три минути”, после погледнах пак и бяха добри първи седем минути, и просто не спря.

Просто поддържахме темпото, играехме през пролуките и бяхме много, много ефективни. Останахме гладни в контрапресата и в защитата, тоест направихме основните неща правилно. Хареса ми отношението. През цялото време играхме смирено. През цялото време вършехме основните неща правилно и затова това беше завършено представяне“, каза Тухел.

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