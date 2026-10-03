Рой Кийн засипа с похвали националите след разгрома

Легендата на Манчестър Юнайтед Рой Кийн не пести суперлативите към Англия след разгрома с 7:0 при гостуването на Хърватия в мач от Лигата на нациите. В специален анализ за Sky Sports той определи представянето на „трите лъва“ като завършено във всяко едно отношение, но отдели специално внимание на Джуд Белингам, за когото прогнозира, че има потенциала да влезе сред най-големите имена в историята на играта.

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„Всичко, което можеш да поискаш. Завършено представяне с топката. Голова заплаха. Вкараха седемте гола. Запазиха суха мрежа. Ловуваха на глутници, когато губеха топката.

Англия беше и ефективна. Отлично. Всички овации трябва да отидат при Англия. Бяха фантастични.

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Белингам може да се превърне в един от най-великите играчи на всички времена. От него има да дойде още много. Той е огромен лидер за Англия“, каза Кийн.

🚨 🎙️Roy Keane On Jude Bellingham and Pedri Comparisons:



🗣️"There is absolutely no comparison there, Jude Bellingham is miles better than him [Pedri] Jude is good defensively, offensively and also very creative"



"It's hard to see a player that can do all those things, he was… pic.twitter.com/q6I9HI48gd — Lord Zeus CFC/RM (@LordZeus_Usulor) October 3, 2026

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