Кот д'Ивоар победи Узбекистан в мач от юношеското световно първенство, ръководен от Радослав Гидженов

Тимът на Кот д'Ивоар победи Узбекистан с 2:1 в мач от Група "Е" на Световното първенство за юноши до 17 години, които се игра в Катар. Главен съдия на мача бе българският рефер Радослав Гидженов, а негови асистенти бяха Петър Митрев и Тодор Вуков.

Юбер Яо откри резултата за африканския тим в седмата минута, Мухамад Хакимов изравни за Узбекистан в 51-вата минута. Две минути преди края на редовното време Абас Диарасуба донесе трите точки на Кот д'Ивоар.

В групата още отборите на Италия и Ямайка, като "скуадра адзура" спечели първия мач с 6:0.

Радослав Гидженов показа шест жълти картона в мача - четири за играчи на Кот д'Ивоар и два на узбеките.

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