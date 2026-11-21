Еспаньол излъга Атлетик Билбао като гост

Еспаньол постигна ценна победа с 1:0 при гостуването си на Атлетик Билбао в среща от 13-ия кръг на испанската Ла Лига. Единственото попадение отбеляза Роберто Фернандес (66'), а домакините пропуснаха няколко добри възможности да стигнат поне до равенството.

Атлетик започна по-активно и още в 5-ата минута Иняки Уилямс отправи неточен удар. Малко по-късно вратарят на гостите трябваше да се намесва след изстрел на Нико Уилямс.

В 42-рата минута Иняки Уилямс направи отличен индивидуален пробив и стреля по земя от границата на наказателното поле, но стражът на Еспаньол спаси удара му, насочен към левия ъгъл.

След почивката домакините продължиха да търсят попадение. В 61-вата минута Нико Уилямс стреля от границата на наказателното поле, но топката премина покрай дясната греда.

Пет минути по-късно Еспаньол се възползва от своя шанс. Роберто Фернандес беше изведен на скорост зад защитата на Атлетик, навлезе в наказателното поле и въпреки малкия ъгъл успя да преодолее вратаря за 0:1.

В 78-ата минута Юри Берчиче падна в наказателното поле след съприкосновение със защитник на гостите, но съдията прецени, че няма основание да отсъди дузпа.

В заключителните минути Атлетик опита да избегне поражението. В 90-ата минута Иняки Уилямс получи отлична възможност при добавка отблизо, но изпрати топката малко над напречната греда.

С успеха Еспаньол събра 15 точки и се доближи само на една от Атлетик Билбао, който остана с 16. Победата е важна за каталунците в стремежа им да се отдалечат от опасната зона в класирането.

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Снимки: Gettyimages