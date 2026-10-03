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Славен Билич след кошмара: Пълен колективен срив, поемам цялата отговорност

  • 3 окт 2026 | 23:19
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Славен Билич след кошмара: Пълен колективен срив, поемам цялата отговорност

За селекционера на домакините вечерта се превърна в пълно крушение. Билич не скри огромната си болка от случилото се на терена и поднесе искрените си извинения към феновете.

„Изключително трудно е да кажа нещо смислено след подобен мач. Разочарован съм, мъчно ми е за публиката, за децата, които дойдоха, и за самите играчи. Англичаните бяха по-добри от нас във всяко отношение – по-бързи, по-агресивни, по-настоятелни. Загубихме концентрация и колективно рухнахме. Постоянно губехме единоборства и връщахме топката в краката на вратаря“, започна хърватският наставник.

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Билич подчерта, че поражението е плод на цялостна липса на енергия, а не на тактическа изненада.

„Поемам цялата отговорност и никога не съм търсил оправдания. Англия не ни изненада с нищо – играха точно както срещу Испания и Чехия. Знаехме как ще атакуват, но без енергия в спорта и в живота няма как да постигнеш успех. Това беше пълен колективен срив“, каза Билич.

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Треньорът разкри и какво е казал на футболистите си на полувремето, когато разултатът вече бе 0:4.

„Бях готов веднага да подпиша за краен резултат 0:4, защото виждах психологическото състояние на двата отбора. Единствената ни задача беше да се съберем, да покажем характер и да спрем да допускаме попадения. Не успяхме да го направим, но сега сме длъжни да вдигнем глави. Предстои ни сблъсък с Испания и точно в такива моменти се вижда истинското лице на един отбор“, каза още Билич.

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Накрая селекционерът отговори и на въпросите, касаещи перспективите пред отбора, който след броени дни на 6 октомври (вторник) трябва да се изправи срещу световния шампион Испания.

„Лесно е, когато всичко върви гладко, но именно в такива моменти трябва да покажем какъв характер притежаваме. Аз лично не се съмнявам в себе си, ала няма да е лесно да се вдигнем. Очаква ни истинско изпитание – двубой, в който сме длъжни да потърсим изкупление“, завърши Билич.

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