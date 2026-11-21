Троа пречупи Льо Авър след обрат

Троа победи Льо Авър с 3:1 в двубой от 11-ия кръг на френската Лига 1, след като допусна ранен гол. Джош Маджа (3') даде преднина на гостите, но Антоан Мий (19', 69') донесе обрата с две попадения, а Рено Рипар (90+8' - дузпа) оформи крайния резултат. Льо Авър завърши срещата с човек по-малко.

Гостите откриха резултата още в 3-тата минута. Маджа получи подаване между двамата централни защитници на Троа, измъкна се зад отбраната и преодоля вратаря Конате.

Домакините изравниха в 19-ата минута, когато Кандет Диавара центрира към Антоан Мий, който с прецизен удар от наказателното поле изпрати топката в мрежата.

В 69-ата минута Мий се разписа за втори път. Узенаджи направи отличен индивидуален пробив по левия фланг, преодоля няколко съперници и върна топката към своя съотборник, който отблизо с левия крак даде преднина на Троа.

В 89-ата минута Льо Авър остана с десет души. Енцо Кофи извърши грубо нарушение срещу Люка Мароние, а след преглед с ВАР съдията Жереми Пиняр му показа директен червен картон.

В добавеното време Троа получи право да изпълни дузпа за игра с ръка на Жуниор Муанга. Рено Рипар реализира наказателния удар в 90+8-ата минута, изпращайки вратаря Бодар в обратния ъгъл, и оформи крайното 3:1.

С победата Троа събра 11 точки и излезе на 13-тата позиция, докато Льо Авър остана с едва 2 точки и записа седма поредна загуба в първенството, като още няма успех на сметката си.

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