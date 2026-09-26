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Мбапе и Дембеле са достатъчно големи, за да разрешат проблем, вярва Кунде

  • 26 сеп 2026 | 12:08
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Мбапе и Дембеле са достатъчно големи, за да разрешат проблем, вярва Кунде

В петък, след минималната победа на Франция с 1:0 над Турция в двубой от Лига на нациите, Жул Кунде беше попитан за отношенията между Усман Дембеле и Килиан Мбапе. Двамата са съперници за “Златната топка” и се появиха информации, че между тях има известно напрежение.

През седмицата „РМК Спорт“ съобщи, че двамата нападатели продължават да вечерят един до друг на масата на френския национален отбор, демонстрирайки професионализъм, но според свидетели от отбора вече не показват същата близост както преди скорошните си медийни изяви, свързани по-специално със „Златната топка“.

Дали това може да създаде проблем за баланса в отбора в средносрочен план? „Това ви притеснява, но е част от живота. Мисля, че и двамата са достатъчно големи, за да разрешат евентуален проблем между тях, ако изобщо има такъв. Но групата се разбира добре. Лично аз не виждам напрежение в отбора“, отговори Кунде пред микрофона на „ТФ1“.

И двамата бяха титуляри за Зинедин Зидан в Турция, като Мбапе и Дембеле играха заедно малко по-малко от час, преди капитанът на „петлите“ да напусне терена поради контузия.

Носителят на “Златната топка” ще стане ясен на 26 октомври на церемония в Лондон.

Мбапе: Бях голмайстор на всички големи турнири, ще съм разочарован, ако не спечеля "Златната топка"
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