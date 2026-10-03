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Нямаме загуба от Исландия, Бербатов с най-много голове

  • 3 окт 2026 | 07:35
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Слушай на живо: Исландия - България

България няма загуба от Исландия. Тази вечер гостуваме в Рейкявик в мач от Лига на нациите. Дотук имаме общо пет официални срещи с представителите на Ледената земя, като сме спечелили четири от тях, а в една сме завършили наравно. Общо осем български футболисти са отбелязвали гол в мрежата на исландците, в т.ч. Любослав Пенев, Петър Александров и Христо Янев.

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С най-много попадения е бившата звезда на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов. Паметен остава победният гол на нападателя в края на световната квалификация през 2001 година на стадион "Българска армия". Бербатов получи пас от Светослав Тодоров и отблизо мушна топката във вратата за 2:1, след което целуна емблемата на ЦСКА върху флагчето при ъгловия удар.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Исландия

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Снимки: Imago

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