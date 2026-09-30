Ямал не чака "Златната топка": забележителен месец с 11 гола и 7 асистенции в 8 мача

Шавие Ортуньо, “Спорт”

Септември премина изцяло под диктовката на Ламин Ямал. От сблъсъка срещу Райо Валекано на 31 август до двубоя срещу Хърватия във вторник нападателят на Барселона натрупа 11 попадения и 7 голови подавания в осем последователни срещи. Това прави общо 18 директни участия в голове в рамките на Ла Лига, Шампионската лига и Лигата на нациите. Постижението е още по-впечатляващо с оглед на колебливия старт на сезона, след като в първите два официални мача срещу Елче и Атлетик Билбао десетката на каталунците не успя да се разпише или асистира, което породи полемики около формата му.

От Райо до „Местая“

Отговорът на нападателя дойде на „Спотифай Камп Ноу“. При победата с 5:2 над Райо Валекано Ямал отбеляза първия си дубъл за сезона и поведе обрата след откриващия гол на Камейо. Седмица по-късно той повтори упражнението и на „Местая“, реализирайки по едно попадение в двете полувремена при разгрома с 5:0 над Валенсия, с което Барселона оглави еднолично класирането.

Бляскав старт в Шампионската лига

Европейският дебют за сезона срещу Фейенорд (5:1) се превърна в една от най-силните му изяви за месеца. Ямал подаде за първия гол на Рафиня, покачи на 4:0 след точно изпълнение на пряк свободен удар и асистира на Габриел Жезус за крайното 5:1, с което бразилецът отбеляза дебютното си попадение за „блаугранас“.

Голове и асистенции на домашната сцена

На стадион „Сиутат де Валенсия“ срещу Леванте (4:2) младокът отново вкара два пъти, като вторият му гол дойде от дузпа, оформяйки серия от три поредни дубъла в първенството. В двубоя с Расинг Сантандер (7:2) Ямал премина през всякакви емоции – пропусна дузпа, но се реваншира с две асистенции към Жоао Кансело и Габриел Жезус, преди сам да оформи крайния резултат в 89-ата минута. При визитата на Севиля на „Санчес-Писхуан“ (1:3) той не записа името си сред голмайсторите, но изработи две попадения за хеттрика на Рафиня, запазвайки победния ход на Барселона.

Надмощие над Кейн на „Уембли“

С фланелката на Испания темпото му остана също толкова високо. На старта в Лигата на нациите на „Уембли“ Ямал наказа грешка на Марк Геи още във втората минута. Въпреки че Англия стигна до пълен обрат, „Ла Роха“ измъкна победата с 3:2 благодарение на голове на Баена и Оярсабал. В противниковия лагер бе Хари Кейн – един от основните му съперници в надпреварата за „Златната топка“. Нападателят на Байерн се разписа, но при резултат 2:1 нацели напречната греда от дузпа.

Рецитал в Севиля

Във вторник вечер Ямал отново стъпи на тревата на „Санчес-Писхуан“, този път с националния отбор срещу Хърватия, и изнесе най-силния си мач за септември. Острието откри резултата още в началните секунди, подаде за 2:1 на Марк Пубил с прецизно центриране отдясно, а в 63-тата минута покачи на 3:1 след асистенция на Педри. Нападателят напусна терена под бурните аплодисменти на публиката с актив от два гола и едно подаване.

След края на гласуването

Впечатляващата серия съвпадна с финалната фаза около определянето на новия кавалер на „Златната топка“. Вотът приключи официално в понеделник, 28 септември, а победителят ще бъде обявен на 26 октомври на тържествена церемония в Лондон, която за първи път ще се проведе извън Париж. Макар оценяваният период да приключи на 19 юли с триумфа на Испания и мачовете от септември да нямат отношение към гласуването, Ямал, Килиан Мбапе и Хари Кейн остават основните фаворити. Победителят вече е запечатан в плика, но номер 10 на Барселона се погрижи никой да не забрави качествата му – осем мача на най-високо ниво и победен дуел срещу Кейн на негов терен.

Ламин Ямал: Поредна заявка за „Златната топка“

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