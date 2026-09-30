Лапорта: Следим Фабрегас, но в момента си имаме Флик, с когото стряскаме света

Президентът на Барселона Жоан Лапорта подчерта, че клубът следи с голям интерес треньорското развитие на Сеск Фабрегас, макар в близко бъдеще рокада на скамейката да не стои на дневен ред. В момента испанецът е начело на Комо, където прави чудеса, след като класира тима за участие в Шампионската лига. Бившият халф на Испания е юноша на каталунците и в договора му има освобождаваща клауза при интерес на “блаугранас”. В края на януари Комо даже ще гостува на Барса в ШЛ.

"Сеск е един от нас и сме много щастливи от успехите му в Комо - заяви Лапорта в интервю за "Кориере дело Спорт". - Той напълно ги заслужава. Нямаме търпение отново да го посрещнем на “Камп Ноу”. Фабрегас познава манталитета и визията на Барса по-добре от всеки друг. Той израсна тук и това винаги ще бъде неговият дом. В момента обаче имаме страхотен наставник като Флик и всички виждат на какво е способен отборът под негово ръководство".

Лапорта изрази пълно задоволство от настоящия спортен проект и заяви, че Барселона отново се нарежда сред най-силните тимове на континента: "Отново стряскаме футболния свят. Треньорът ни убеди в качествата си, но вътре в клуба си повтаряме, че трябва да останем здраво стъпили на земята. Няма място за самозабравяне – ще се борим за всеки трофей".

Също така Лапорта потвърди за неуспешния опит през лятото за привличането на Лаутаро Мартинес от Интер. След като спортният директор Деко вече бе споменал за водените разговори, клубният бос официално потвърди осъществения контакт с шампиона на Серия “А”.

“Лаутаро е невероятен футболист и не искахме да го изпускаме в никакъв случай. Лично се обадих на президента Бепе Марота, но той ми заяви, че играчът не се продава", сподели Лапорта.

Макар аржентинският голмайстор да е имал готовност да облече екипа на каталунците, както съобщи изданието "Спорт", от "Камп Ноу" са предпочели да не форсират събитията от уважение към италианския гранд и неговото ръководство. Лапорта поясни: "Интер ни отказа. От уважение към Марота, когото изключително много ценя, спряхме преговорите и с това всичко приключи".

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