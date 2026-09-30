Ламин Ямал: Поредна заявка за „Златната топка“

Голямата звезда на Испания Ламин Ямал беше в отлично настроение след изключителния си мач при разгрома с 4:1 над Хърватия. Нападателят, който отбеляза два гола в мача, коментира, че с това си предстяване е дал още една заявка за "Златната топка".

„Трябва винаги да излизаме напълно мобилизирани и включени в мача – това е нещо, което треньорът изисква от нас и което коментираме помежду си. Този ранен гол беше много важен. Имах късмет, напоследък нещата влизат в мрежата и съм изключително щастлив", започна Ямал.

Той коментира и факта, че вкара във вратата на съотборника си Доминик Ливакович: „Вече го познавам много добре от тренировките. Видях какво прави и за щастие топката влезе в мрежата.“

Испания и Ямал се забавляваха в първия си домакински мач като световни шампиони

Преди мача Испания представи пред феновете и Световната купа, която спечели през лятото.

„Носи ни огромна радост, че можем да донесем Световната купа тук. Години наред преследвахме този триумф на Световно първенство и хората напълно го заслужаваха, така че сме изключително щастливи“, каза още крилото.

Накрая той бе попитан дали с това си представяне е дал още една заявка за "Златната топка", като с хитра усмивка отговори лаконично: "Още една".

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