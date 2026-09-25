Хари Кейн за “Златната топка”, новия договор с Байерн и сблъсъка с Испания

Капитанът на Англия Хари Кейн смята, че сега е най-добрият шанс да спечели “Златната топка”, тъй като изминалата година е била най-добрата в кариерата му. Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) е сочен от букмейкърите за фаворит за наградата, но Кейн е наясно, че решението е в ръцете на други хора и той не мисли за това, а само за утрешния сблъсък срещу световния шампион Испания.

"В момента имам най-добрия шанс за "Златната топка". Дали ще имам такъв и в бъдеще предстои да видим. Съвсем открито съм казвал, че миналата година бе най-добрата за мен. Би било огромна гордост да спечеля. През миналата година постигнах много неща, с които се гордея. Сега обаче всичко зависи от други хора и тяхното мнение. Аз съм се съсредоточил върху това да помогна на отбора да постигне победа утре вечер.

🗣️ "I'd be extremely proud to win it. I've done a lot of great things that I'm proud of last year. "



Bayern Munich and England striker Harry Kane discusses the possibility of winning the Ballon d'Or 🏆 pic.twitter.com/if4fVPZR7Y — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 25, 2026

Начинът, по който играе Испания, е част от тяхната футболна култура – те израстват, усвоявайки точно този стил. В Англия нещата стоят по-различно. Това не означава, че не можем да владеем топката или да играем под напрежение, но притежаваме силни страни, каквито те нямат – физическа мощ, скорост и сила. Едно от най-големите ни предимства е начинът, по който пресираме, подновяваме атаките и печелим единоборствата. Когато сме в най-добрата си форма, съчетаваме и двете неща. Те играят по невероятен начин, но ние имаме силни страни, които можем да демонстрираме утре вечер. Важно е да запазим собствената си идентичност и да не се опитваме да подражаваме на стила на други отбори. Въпросът е да бъдем Англия и да покажем своята интензивност дори в най-важните мачове”, заяви Кейн.

Нападателят коментира и преговорите с Байерн за нов договор, като изрази надежда, че той може да бъде факт до месец-два.

"Преговорите вървят добре. Все още водим разговори и те се движат в правилната посока. И двете страни подхождат спокойно към въпроса, тъй като е очевидно, че съм много щастлив тук. Просто си върша работата и не се разсейвам с тези неща. Официално имам договор за още девет месеца, така че реално нищо не се променя. Преговорите за нов контракт могат да почакат – екипът зад гърба ми е този, който трябва да ги води и да се занимава с тези въпроси. Очаквам решението да стане ясно до месец-два и вярвам, че то ще бъде положително".

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Снимки: Imago