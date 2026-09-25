Моуриньо разкри защо се е завърнал в Реал, кои са правилата, които иска играчите му да нарушават

Жозе Моуриньо разкри защо е решил да се завърне начело на Реал Мадрид и говори откровено за начина си на работа, отношенията си с футболистите и изискванията към тях. Португалецът се качи в автомобила на „Bet it drive show“ заедно с Йевхен Кразхан и разказа как клубът го е убедил отново да поеме отбора.



„В края на миналия сезон клубът се свърза с мен. Казаха ми: „Познаваме те, ти ни познаваш; познаваш клуба, културата и хората. Знаем как работиш. Искаме да възстановиш отбора. Имаме нужда от теб. Имаме нужда да възстановиш отбора и да поставиш началото на ново великолепно десетилетие като онова, което клубът преживя. Имаме нужда от човек с твоя профил“, разказа Моуриньо. Той призна, че по това време е бил щастлив в Бенфика и Португалия, но „Реал Мадрид си е Реал Мадрид“ и в крайна сметка е приел предизвикателството.

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Специалния подчерта и колко важно за него е отношенията с футболистите да се изграждат чрез постоянна комуникация. „Винаги обичам да поддържам отлична комуникация с играчите. Често им казвам: „Това е моята идея за мача, това е стратегията ми, така го анализирам с моите помощници, така искаме да играем“. Но по-важно от начина, по който аз искам да играем, е какво чувстват те. „Смяташ ли, че можеш да направиш това за мен? Можеш ли да изпълниш задачите, които ти давам? Ако не, кажи ми твоето мнение“. Не вярвам, че работи, ако един футболист прави нещо, в което не вярва“, обясни треньорът.



Моуриньо разкри и значението на едно от своите любими послания към играчите – „не ме предавай“. „Когато казвам „не ме предавай“, говоря, разбира се, за футбола. Не ме предавай и аз винаги ще бъда до теб. Каквото и да се случи“, заяви португалецът. Той обясни, че професионалният футболист трябва да носи тази отговорност през цялото време, а не само по време на тренировките и мачовете.

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„Ти си футболист 24 часа в денонощието. Тренираш два или три часа на ден, но си футболист през всичките 24 часа. Всичко влияе върху работата ти – какво ядеш, когато не си в клуба, какво пиеш, как спиш, дори аспекти от личния ти живот. За съжаление, един футболист не може да кара ски или да кара колело. Ако го прави – а има такива, които го правят тайно от клуба – договорът не ме интересува. Интересува ме начинът, по който подхождаш към работата си. Ако паднеш от колелото, може да пропуснеш три мача или нещо още по-лошо – да си счупиш крака или да получиш сътресение, което да ти попречи да се представяш на най-високо ниво“, каза Моуриньо.



„Футболът в основата си не е работа, а начин на живот. Ако го приемаш като хоби, си загубен. Ако се смяташ за футболист само за няколко часа на ден, няма да стигнеш до върха. В крайна сметка това е начин на живот. Наскоро гледах документален филм за Рафаел Надал. Впечатляващо е от какво се е отказал и какви жертви е направил, за да постигне тази кариера. Винаги има връзка между това, което постигаш, и това, което даваш, за да го постигнеш“, добави наставникът.

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Моуриньо направи и важно разграничение между правилата, които според него не подлежат на обсъждане, и тези, които футболистите трябва да нарушават на терена. „Има правила и правила. Има правила, които не подлежат на преговори. И има други, които обичам футболистите да нарушават. Ако трябва да си на тренировката в 9 часа, това означава 9 часа за всички. Ако пристигнеш в 9:15, дори да си суперзвезда, просто не можеш да го правиш. Не приемам и не толерирам нарушаването на такова елементарно правило“, заяви той.



„Но по време на мача, ако един футболист – благодарение на таланта, креативността или интуицията си – наруши правилото и рискува да направи нещо различно, това ми харесва. Преди мача се опитвам да намаля до минимум непредвидимостта, но когато дойде моментът за игра, не мисля за анализаторите и помощниците. Просто имам интуиция и действам според нея. Така че за мен правилата, които са неотменими, са извън терена. Вътре на терена трябва да нарушаваш правилата“, обясни португалецът.

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Той говори и за отношението си към големите звезди в съблекалнята. „Футболистите са артисти. Когато достигнеш определено ниво, това не е само резултат от подготовката и образованието ти. Имаш дарби, които вероятно Бог ти е дал. Затова трябва да се оставиш на това и да следваш инстинкта си“, каза Моуриньо. „Тези, които създават проблеми заради егото си, за мен не са суперзвезди. За мен суперзвездата е цялостен човек. Част от това е личността, при която егото е пропорционално на таланта. Но идва момент, в който той знае кога е достатъчно. Когато не знае кога да спре и иска да премине тази граница, за мен той вече не е суперзвезда“, допълни Специалния.



„Уча всеки ден. Уча от трудните моменти, уча от хората, с които работя, и особено от футболистите. За да печелим, трябва да работим заедно. Трябва да играем един за друг и да се жертваме един за друг. В крайна сметка винаги има връзка между това, което постигаш, и това, което даваш, за да го постигнеш“, завърши Моуриньо.

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Снимки: Gettyimages