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Алкарас: Форматът 3 от 5 сета прави Шлема специален, проблемът са нощните мачове и графикът

  • 1 окт 2026 | 02:35
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Алкарас: Форматът 3 от 5 сета прави Шлема специален, проблемът са нощните мачове и графикът

След историческия си двубой срещу Бен Шелтън на US Open, завършил в 3:33 ч. сутринта, Алкарас посочва претоварването на състезателите и късните часове като истинския дефект в съвременния тенис.

Дебатът за продължителността на двубоите в най-големите тенис турнири отново излезе на преден план, а испанецът твърдо защитава класическия формат пет сета. Според него именно физическото и психологическото изпитание на дългите сблъсъци прави турнирите от Големия шлем толкова ценни и отличава истинските шампиони. Алкарас подчертава, че форматът във формат 3 от 5 сета дава възможност за обрати и сблъсък на тактическо надхитряне, които не могат да бъдат пресъздадени в по-кратки мачове.

„В турнирите от Големия шлем се играе във формат 3 от 5 сета. Ако премахнем това и започнем да играем 2 от 3 сета, мисля, че просто ще убием Големия шлем. Бих казал, че се играе 3 от 5 сета в Големия шлем буквално от самото начало и мисля, че точно това прави тези турнири различни и специални. Не бих пипнал нищо от това. За мен е напълно окей да се играе в 3 от 5 сета“, заяви Алкарас.

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Острата реакция на испанеца спрямо организацията на мачовете не е насочена срещу самия формат, а срещу условията, в които тенисистите са поставени да го играят. Основният фокус на Алкарас пада върху изключително късните мачове и сгъстения календар. Четвъртфиналният му двубой срещу Бен Шелтън на Откритото първенство на САЩ приключи в 3:33 ч. сутринта местно време, превръщайки се в най-късно завършилия мач в историята на турнира в Ню Йорк, подобрявайки предишния рекорд от 2:50 ч.

Алкарас разкрива тежките последици за състезателите след подобни нощни маратони: след приключване в 3:30 ч. сутринта, той напуска корта около 4:30 ч. и успява да си легне едва към 6:30 или 7:00 ч. сутринта. Това нарушава изцяло възстановяването на спортистите и дава сериозно предимство на следващия съперник. Освен това той изрази съжаление, че заради късния час феновете са принудени да си тръгнат или да си легнат за работа, пропускайки най-голямото шоу.

Според Алкарас мачовете не трябва да приключват след 23:00 ч. или полунощ, а организаторите трябва да предприемат мерки за правилно планиране на дневните и вечерните сесии. Основният му приоритет остава запазването на физическото и психическото здраве, което става все по-трудно в условията на изключително натоварения ATP календар.

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Снимки: Gettyimages

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