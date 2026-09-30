Алкарас преследва постижение на Сампрас в Токио

Защитата на титлата на Откритото първенство на Япония в Токио поставя Карлос Алкарас пред сериозен исторически залог. При нов успех испанският тенисист може да стане първият играч, повторил титлата си в японската столица в последователни години, откакто легендарният Пийт Сампрас триумфира последователно през 1993 и 1994 г.

Турнирът от категория ATP 500 в Токио традиционно предлага изключително силна конкуренция и малцина са тенисистите, успели да запазят трофея си в последователни издания. Успешна защита за Алкарас би била доказателство за постоянството му на най-високо ниво, нареждайки го до емблематични имена от миналото.

През 2025 г. испанецът направи своя впечатляващ дебют в Токио, изкачвайки се до върха. Във финалния сблъсък Алкарас надигра американския ас Тейлър Фриц с 6-4, 6-4. Този триумф беше негов осми трофей за сезона и 24-та титла в кариерата му на ниво ATP.

Пътят на световния №3 към защитата на титлата започва в 1/16-финалите на турнира срещу Алекс Михелсен. Това ще бъде първи официален мач на единично между двамата тенисисти на ниво ATP, като Михелсен влиза в надпреварата след силно представяне и достигане до четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ.

Алкарас пристига в Япония след участия на Откритото първенство на САЩ и Лейвър Къп, където помогна на Отбор Европа да спечели трофея. Победителят от двубоя между Алкарас и Михелсен ще се изправи във втория кръг срещу Матео Арналди или представителя на домакините Рей Сакамото.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages