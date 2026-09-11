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Две вечерни срещи и занапред: US Open запазва формата си въпреки финала в 3:33 ч.

  • 11 сеп 2026 | 01:16
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Две вечерни срещи и занапред: US Open запазва формата си въпреки финала в 3:33 ч.

Драматичният четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ между Бен Шелтън и Карлос Алкарас завърши в 3:33 ч. сутринта местно време — най-късният финал в историята на турнира. Независимо от подновените дискусии относно изтощението на състезателите, изпълнителният директор на Американската тенис асоциация (USTA) Крейг Тайли потвърди, че няма намерение да променя традиционния график. Организаторите планират да запазят схемата с две дневни и две вечерни срещи на централния корт и през 2027 година.

Епичният двубой, продължил 4 часа и 28 минути, завърши с триумф за Бен Шелтън с 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7) след ас с 146 мили в час, прекъсвайки серията от 18 поредни победи на Алкарас в Големия шлем. Макар трибуните на трибуна „Артър Аш“ да останаха полупразни в ранните часове, Тайли изтъкна, че вечерните сесии предоставят невероятно изживяване на феновете, които купуват билети за първокласно развлечение. От друга страна, играчите и техните екипи са поставени под огромен физически стрес, тъй като нощните двубои нарушават възстановяването и съня им.

Тайли подчерта необходимостта да се разгледат подробните данни за средната продължителност на мъжките срещи във формат „три от пет сета“, която продължава да нараства. Още през първите шест дни от тазгодишното издание турнирът постави рекорд с три мача, приключили след 2:00 ч. през нощта, а други два преминаха границата от 1:00 ч. Това доведе до сериозни критики от тенис експерти и бивши състезатели относно логистиката и забавянията в програмата.

Спор за здравето на тенисистите след исторически среднощен трилър на US Open
Спор за здравето на тенисистите след исторически среднощен трилър на US Open

Подходът на US Open остава в рязък контраст с останалите турнири от Големия шлем в Европа. На Уимбълдън действа стриктен полицейски час за приключване на играта в 23:00 ч., въведен заради местната общност и градския транспорт. На Ролан Гарос вечерната сесия включва само един мач на корт „Филип Шатрие“, който започва в 20:15 ч. и обикновено приключва преди полунощ. Въпреки това Откритото първенство на САЩ продължава да залага на уникалната си нощна атмосфера, приемайки риска от среднощни маратони.

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Снимки: Gettyimages

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